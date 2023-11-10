Baru 25 Tahun, Siskaeee Akui Sudah Tidur dengan 216 Pria

JAKARTA - Nama Siskaeee mendadak menjadi perbincangan di kalangan netizen Pasalnya, perempuan kelahiran 1998 ini mengaku jika dirinya pernah tidur dengan 216 pria.

Hal itu diungkapkan langsung olehnya saat tampil di akun YouTube Nexera Entertainment. Dalam konten tersebut, awalnya Nikita Mirzani sekali host mencoba bertanya apakah benar Siskaeee sudah pernah tidur dengan 200 pria selama hidupnya.

"Aku dengar-dengar ya, katanya kamu udah lebih dari 200 pria yang sudah kamu tiduri?" tanya Nikita Mirzani memastikan.

"Iya, itu sebelum saya masuk penjara. Sekarang mungkin 216," ucap Siskaeee membenarkan pertanyaan tersebut.

Secara gamblang, perempuan bernama asli Fransiska Candra Novitasari ini mengatakan bahwa ia terakhir kali melakukan hubungan intim di bulan lalu. Menariknya, ia pun hafal dengan 200 pria yang sempat tidur dengannya.

"Itu 200 itu kamu ingat betul siapa?" tanya Niki lagi.

"Ada catatannya soalnya. Saya catat, buat kenang-kenangan," tutur Siskaeee.

Saat ditanya apakah perempuan 25 tahun ini sudah pernah tidur dengan pria yang memiliki profesi di dunia hiburan, Siskaeee pun membenarkan hal itu. Sayangnya, ia memilih untuk enggan membeberkan sosok pria tersebut lantaran sudah berjanji tidak akan membongkar hal tersebut.

"Ada nggak ada selebriti atau yang di dunia entertainment?" tanya Nikita Mirzani penasaran.

"Waduh.. Ada bu. Tapi nggak bisa kasih tahu karena saya sudah janji sama beliau, tidak bisa," jawab Siskaeee.