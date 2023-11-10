Cesen Dituding Selingkuh Gegara Wajah Anak Dianggap Tak Mirip Marshel Widianto

JAKARTA - Memiliki anak dengan wajah tampan, membuat Yansen Indiani alias Cesen harus menerima tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Bahkan baru-baru ini, istri dari komika Marshel Widianto ini tampak membagikan tangkapan layar yang berisi tudingan miring tersebut.

Wajah putranya yang cukup tampan, membuat Cesen dituding selingkuh dari Marshel. Tak sedikit dari netizen yang mencurigai bahwa Archie sebenarnya bukanlah anak kandung dari Marshel.

"Curiga hamilnya sama orang lain, si Marshel rela jadi tumbalnya apalagi cantik bininya, karena kalau menurut gua ceweknya gak bakalan mau sama si marsel,” kata salah satu netizen.

"Bini lu selingkuh kali shel, ga mirip elu-nya sama sekali!" timpal netizen lain.

Melihat buruknya komentar netizen, Cesen pun langsung memberikan klarifikasi. Menariknya, ia justru memilih membalas komentar miring tersebut dengan santai.

"Untung hamil kali ini ga baperan kaya waktu hamil archie, yang ada bisa drama nangis2 lagi saya di kamar wkwkwkwk” jawab Cesen.

Lewat unggahannya, mantan personel JKT48 ini mengatakan jika saat hamil ia kerap mengidam bertemu dengan pesepakbola Mason Mount. Hal itulah yang diduga keras membuat Archie memiliki wajah tampan bak bule.

Selain itu, Cesen juga sempat menyentil balik netizen yang menudingnya selingkuh dari Marshel. Menurutnya, wajah anaknya bisa tampan lantaran turunan dari dirinya yang memiliki paras cantik.

“Seru juga komennya, pada ga terima kalau anak kami ganteng, emang ga lihat mamanya cantik banget begini?” jelasnya.