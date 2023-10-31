Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fero Walandouw Janji Bikin Penonton Penasaran dalam Setiap Episode Sinetron Cahaya Cinta Azzura

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:12 WIB
Fero Walandouw Janji Bikin Penonton Penasaran dalam Setiap Episode Sinetron <i>Cahaya Cinta Azzura</i>
Fero Walandouw janji buat penonton penasaran di sinetron Cahaya Cinta Azzura (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Episode perdana sinetron Cahaya Cinta Azzura telah tayang perdana mulai Senin, 30 Oktober 2023 pukul 18.45 WIB di RCTI. Sinetron ini sendiri bukan hanya dibintangi oleh Larasati Nugroho, tetapi juga Fero Walandouw hingga Irsyadillah.

Sebagai salah satu pemain, Fero Walandouw pun berbagi keseruannya ketika membintangi sinetron Cahaya Cinta Azzura. Bahkan ia menilai, bahwa episode perdana yang ditampilkan semalam, jauh melebihi ekspektasinya.

Sebab, para pemain dianggap mampu menghidupkan berbagai karakter. Bahkan, jalan cerita yang disuguhkan menjadi semakin menarik untuk disaksikan dan sayang jika dilewatkan.

"Aku pribadi pun belum nonton episode satu dari selama shooting tuh belum pernah nonton. Jadi nonton pertama kali nih ternyata bahkan melebihi ekspektasi sih," ungkap Fero di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 Oktober 2023.

Sinetron Cahaya Cinta Azzura

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
