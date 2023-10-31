Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keluar dari Karakter Aslinya, Irsyadillah Tertantang Bermain di Sinetron Cahaya Cinta Azzura

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:08 WIB
Keluar dari Karakter Aslinya, Irsyadillah Tertantang Bermain di Sinetron <i>Cahaya Cinta Azzura</i>
Irsyadillah tertantang perankan tokoh Tristan di sinetron Cahaya Cinta Azzura (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Irsyadillah didapuk untuk bermain dalam sinetron terbaru RCTI, Cahaya Cinta Azzura yang tayang setiap hari pukul 18,45 WIB. Memerankan karakter Tristan, Irsyadillah mengaku sangat antusias saat mengetahui seperti apa sosok peran yang akan dimainkannya.

Irsyad melihat sosok Tristan sebagai pribadi yang jauh lebih kalem ketimbang dirinya. Irsyad juga melihat perbedaan dari sisi ambisi yang terlampau kuat dalam diri seorang Tristan.

Perbedaan karakter antara dirinya dengan Tristan jelas membuat Irsyadillah merasa tertantang. Apalagi, karakter Tristan juga memiliki masalah pribadi cukup kompleks dimana dirinya berusaha membiasakan untuk menjalani kehidupan dengan luka yang belum sembuh.

Dalam sinetron Cahaya Cinta Azzura, Irsyadillah bukan hanya harus memerankan karakter pria yang terbiasa hidup dengan kenangan-kenangan pahit. Namun, dia juga akan terus berusaha untuk menciptakan memori indah di kehidupannya yang baru.

Tristan akan selalu menyimpan luka yang memiliki tempat tersendiri di hatinya tanpa harus berusaha keras untuk menyembuhkannya. Irsyad tak pernah mengalami apa yang dirasakan Tristan dalam kehidupannya.

Halaman:
1 2
