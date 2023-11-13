Produksi Series Cidro Asmoro 2 Resmi Dimulai Hari Ini

Produksi serial Cidro Asmoro 2 dimulai hari ini. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)

YOGYAKARTA - Vision+ dan rumah produksi Adglow akan memulai produksi serial Cidro Asmoro 2, pada hari ini (13/11/2023). Seperti musim sebelumnya, series ini juga akan menampilkan kearifan lokal berupa lagu-lagu campursari.

Aji Fauzi mewakili Adglow mengatakan, popularitas lagu-lagu Jawa termasuk campursari menjadi salah satu alasan kenapa sekuel Cidro Asmoro akhirnya kembali digarap.

“Saat ini, lagu campursari dan Pop Jawa selalu diputar di mana-mana. Makanya kami tertarik membuat Cidro Asmoro 2,” ujar Aji saat ditemui di Yogyakarta, pada 12 November 2023.

Adglow dan Vision+ menampilkan sederet karakter baru yang akan diperankan oleh artis terkenal, seperti Butet Kartaredjasa, Happy Asmara, dan Jodilee Warwick. Dengan begitu, diharapkan Cidro Asmoro bisa dikenal lebih luas lagi.