Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Produksi Series Cidro Asmoro 2 Resmi Dimulai Hari Ini

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |05:25 WIB
Produksi Series <i>Cidro Asmoro 2</i> Resmi Dimulai Hari Ini
Produksi serial Cidro Asmoro 2 dimulai hari ini. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Vision+ dan rumah produksi Adglow akan memulai produksi serial Cidro Asmoro 2, pada hari ini (13/11/2023). Seperti musim sebelumnya, series ini juga akan menampilkan kearifan lokal berupa lagu-lagu campursari. 

Aji Fauzi mewakili Adglow mengatakan, popularitas lagu-lagu Jawa termasuk campursari menjadi salah satu alasan kenapa sekuel Cidro Asmoro akhirnya kembali digarap. 

“Saat ini, lagu campursari dan Pop Jawa selalu diputar di mana-mana. Makanya kami tertarik membuat Cidro Asmoro 2,” ujar Aji saat ditemui di Yogyakarta, pada 12 November 2023. 

Adglow dan Vision+ menampilkan sederet karakter baru yang akan diperankan oleh artis terkenal, seperti Butet Kartaredjasa, Happy Asmara, dan Jodilee Warwick. Dengan begitu, diharapkan Cidro Asmoro bisa dikenal lebih luas lagi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement