Jordan Ali Tak Peduli Dihujat setelah Pacari Ibu Virgoun

JAKARTA - Pesinetron Jordan Ali enggan menanggapi hujatan warganet yang dialamatkan kepadanya setelah resmi memacari ibu musisi Virgoun yang 23 tahun lebih tua darinya.

"Hujatan ya ditanggapi dengan lapang hati dan santai. Tidak usah terlalu emosi lah," ujar sang aktor seperti dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Senin (13/11/2023).

Jordan Ali mengungkapkan, sebelum berpacaran dengan Eva Manurung, dia sering dihujat dan sempat merasakan dijatuhkan oleh teman sendiri. Permasalahan itu bahkan sampai membuat dirinya harus kehilangan pekerjaan.

"Jadi, kalau hanya sekadar dibully seperti ini sih sudah biasa. Jadi enggak kaget lagi. Aku lebih santai dan sabar saja. Semua pasti ada hikmahnya," imbuhnya.

Sang aktor mengaku, perasaannya terhadap Eva Manurung, tumbuh menjadi cinta setelah mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Dia menilai, Eva kesepian karena anak-anaknya sibuk dengan kegiatan masing-masing.

BACA JUGA: Pesan Pasha Ungu ke Anak Usai Okie Agustina Diselingkuhi Gunawan Dwi Cahyo

“Makanya saya selalu support Mami dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi wajarlah kalau kemudian perhatian saya bikin Mami baper,” kata Jordan Ali.*

(SIS)