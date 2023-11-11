Pesan Pasha Ungu ke Anak Usai Okie Agustina Diselingkuhi Gunawan Dwi Cahyo

BOGOR - Kabar perselingkuhan Gunawan Dwi Cahyo telah terdengar sampai ke telinga Pasha Ungu. Sebagai mantan suami, rupanya Pasha sempat memberikan pesan pada putra sulungnya dengan Okie, yakin Kiesha Alvaro.

Kepada Kiesha, Pasha berpesan agar sang putra bisa. Terlebih, kini Okie tengah berada dalam masalah rumah tangga hingga memutuskan untuk mengakhiri saja pernikahannya dengan punggawa Persik Kediri tersebut.

"Oh ayah ngomong kok 'jagain bunda ka', mungkin dia nggak banyak omong karna dia tahu gue udah siap untuk hadapi ini," ujat Kiesha Alvaro kepada awak media belum lama ini.

"Jadi udah nggak perlu banyak yang harus diomongin dari ayah Pasha. Dia lebih ke moral aja sih dan lebih ngobrol sama bunda juga," sambungnya.

Pasha juga disinyalir telah mengetahui detail masalah rumah tangga Okie dan Gunawan belakangan ini. Hal tersebut karena Kiesha rutin curhat kepada sang ayah guna menentukan sikap yang tepat.

"Tau kok ayah. Sebelumnya kan yang pasti ada gesekan-gesekan ke ayah, jadi waktu itu gue sempet telfon ayah, 'ayah gini ada problem-problem,' 'oh ya sudah aman kak yang penting kamu jaga bunda kamu, kamu udah gede'," pungkasnya.