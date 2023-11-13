Sinopsis Film Mad Max: Fury Road

JAKARTA - Sinopsis film Mad Max: Fury Road akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mad Max: Fury Road adalah film aksi distopia pasca-apokaliptik Australia tahun 2015 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai bersama oleh George Miller. Miller berkolaborasi dengan Brendan McCarthy dan Nico Lathouris dalam penulisan skenario.

Film ini dibintangi oleh Tom Hardy dan Charlize Theron, dengan Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee, dan Courtney Eaton dalam peran pendukung. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan ulasan 97% dari 437 ulasan kritikus positif, dengan rata-rata rating 8,60/10.

Max Rockatansky, seorang penyintas yang dihantui oleh kenangan semua orang yang gagal dilindunginya, ditangkap dan dibawa ke Citadel pemimpin perang Immortan Joe. Di sana, Max dipenjara dan digunakan sebagai "kantong darah" untuk Nux, seorang War Boy yang sakit. Sementara itu, Imperator Furiosa, salah satu letnan Joe, dikirim dalam "War Rig" berlapis baja untuk menukar hasil bumi dengan bahan bakar dan amunisi bersama dua sekutu Joe, Bullet Farmer dan People Eater. Ketika Joe menyadari lima istrinya melarikan diri dalam Rig, ia memimpin pasukannya mengejar Furiosa, meminta bantuan Gas Town dan Bullet Farm.

Nux ikut dalam pengejaran dengan Max terikat di mobilnya, dan pertempuran sengit pun terjadi. Furiosa mengemudikan Rig ke dalam badai pasir dan kehilangan semua pengejarnya, kecuali Nux, yang mencoba mengorbankan dirinya untuk meledakkan Rig. Max membebaskan dirinya dan menahan Nux, dan Furiosa menghancurkan mobil mereka.

Setelah badai pasir, Max menemukan Furiosa sedang memperbaiki Rig, ditemani oleh istri-istri Joe: Toast, Capable, the Dag, Cheedo, dan Angharad, yang terakhir sedang hamil besar dengan anak Joe. Max mencoba mencuri Rig, tetapi tidak tahu kode untuk melewati saklar pembunuhan, jadi dengan enggan ia bergabung dengan Furiosa dan para istri. Nux naik ke Rig saat berangkat dan mencoba membunuh Furiosa. Dia dikalahkan dan dilemparkan keluar, dan pasukan Joe menjemputnya saat mereka lewat.

Furiosa mengemudi melalui sebuah canyon yang dikuasai oleh geng sepeda motor, yang telah disusun untuk menukarkan bahan bakar dengan izinnya, tetapi geng tersebut berbalik melawannya ketika melihat pasukan mendekat, memaksa Furiosa melarikan diri. Para pengendara sepeda motor meledakkan dinding kanion untuk memblokir Joe dan kemudian mengejar Rig, sementara Max dan Furiosa menahan mereka. Joe mengebut melintasi blokade dengan truk monster dan mengejar Rig, memungkinkan Nux naik dan menyerang Furiosa lagi, tetapi dia terpeleset sebelum mencapai kabin. Sambil membantu Max, Angharad terjatuh dari Rig dan tertabrak oleh Joe, yang sementara waktu menghentikan kejarannya.

