Minim Referensi, Morgan Oey Kesulitan Perankan Paul dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi

JAKARTA - Morgan Oey dipercaya berperan sebagai Paul dalam film garapan MNC Pictures dan IDN Pictures, Srimulat: Hidup Memang Komedi. Dia mengaku, karakter itu tak mudah untuk diperankan.

Hal itu lantaran minimnya informasi mengenai sosok Paul. Untuk mendapatkan gambaran tentang karakter tersebut, Morgan mulai berdiskusi dengan sutradara, Fajar Nugros dan pelatih akting, Rukman Rosadi.

“Referensi tentang Bung Paul itu minim. Sekalipun ada fotonya di Google ya buram. Jadi harus banyak diskusi dengan Mas Rosadi,” ujar aktor 33 tahun itu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).

Morgan Oey mengaku, sangat terbantu dengan keberadaan Eko Saputro (Koko), putra pendiri grup lawak Srimulat, Teguh Slamet Rahardjo dan Djudjuk Djuwariah. Dari Koko, dia mendapat gambaran tentang sosok Paul.

Informasi tentang Paul juga didapatkan Morgan dari tiga personel Srimulat: Tessy, Nunung, dan Tarsan, yang terlibat dalam proses produksi film Srimulat: Hidup Memang Komedi.

Morgan Oey juga mendapat bantuan dari sesama aktor Teuku Rifnu Wikana yang berperan sebagai Asmuni. “Jadi, Mas Rifnu kasih link video penampilan Bung Paul. Kali ini, beliau tidak berperan sebagai drakula. Ya masak, saya jadi drakula mulu,” selorohnya.