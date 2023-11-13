Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Minim Referensi, Morgan Oey Kesulitan Perankan Paul dalam Srimulat: Hidup Memang Komedi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:11 WIB
Minim Referensi, Morgan Oey Kesulitan Perankan Paul dalam <i>Srimulat: Hidup Memang Komedi</i>
Morgan Oey kesulitan perankan Paul dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: Instagram/@morganoey)
A
A
A

JAKARTA - Morgan Oey dipercaya berperan sebagai Paul dalam film garapan MNC Pictures dan IDN Pictures, Srimulat: Hidup Memang Komedi. Dia mengaku, karakter itu tak mudah untuk diperankan. 

Hal itu lantaran minimnya informasi mengenai sosok Paul. Untuk mendapatkan gambaran tentang karakter tersebut, Morgan mulai berdiskusi dengan sutradara, Fajar Nugros dan pelatih akting, Rukman Rosadi.

“Referensi tentang Bung Paul itu minim. Sekalipun ada fotonya di Google ya buram. Jadi harus banyak diskusi dengan Mas Rosadi,” ujar aktor 33 tahun itu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023). 

Morgan Oey mengaku, sangat terbantu dengan keberadaan Eko Saputro (Koko), putra pendiri grup lawak Srimulat, Teguh Slamet Rahardjo dan Djudjuk Djuwariah. Dari Koko, dia mendapat gambaran tentang sosok Paul. 

 Morgan Oey (kiri) sebagai Paul dalam film Srimulat: Hidup Memang Komedi. (Foto: MNC Pictures)

Informasi tentang Paul juga didapatkan Morgan dari tiga personel Srimulat: Tessy, Nunung, dan Tarsan, yang terlibat dalam proses produksi film Srimulat: Hidup Memang Komedi.

Morgan Oey juga mendapat bantuan dari sesama aktor Teuku Rifnu Wikana yang berperan sebagai Asmuni. “Jadi, Mas Rifnu kasih link video penampilan Bung Paul. Kali ini, beliau tidak berperan sebagai drakula. Ya masak, saya jadi drakula mulu,” selorohnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/206/2927790/peran-gepeng-di-film-srimulat-juan-bio-one-disangka-pemakai-narkoba-TXZ9tR5m31.jpg
Peran Gepeng di Film Srimulat, Juan Bio One Disangka Pemakai Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924496/film-srimulat-hidup-memang-komedi-perjuangan-menaklukkan-kerasnya-ibu-kota-jakarta-SQo02mPRDR.jpg
Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Perjuangan Menaklukkan Kerasnya Ibu Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/206/2924346/tantangan-pemain-srimulat-hidup-memang-komedi-butuh-keseriusan-dan-keunikan-Am3RKjNWYO.jpg
Tantangan Pemain Srimulat Hidup Memang Komedi, Butuh Keseriusan dan Keunikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924018/srimulat-hidup-memang-komedi-tayang-di-bioskop-23-november-2023-penyemangat-generasi-muda-OZQrxBAP3k.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Tayang di Bioskop 23 November 2023, Penyemangat Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2924003/morgan-oey-cerita-film-srimulat-hidup-memang-komedi-kisah-kegigihan-menggapai-impian-G9VKoqQZ6c.jpg
Morgan Oey Cerita Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Kisah Kegigihan Menggapai Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/206/2923975/srimulat-hidup-memang-komedi-gelar-gala-premier-di-surabaya-penonton-antusias-bertemu-pemain-vE99KQDWGl.jpg
Srimulat Hidup Memang Komedi Gelar Gala Premier di Surabaya, Penonton Antusias Bertemu Pemain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement