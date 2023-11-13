Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dukung dan Vote Jagoanmu di Anugerah Dangdut Indonesia 2023

Andrean Pulungan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |23:38 WIB
Dukung dan <i>Vote</i> Jagoanmu di Anugerah Dangdut Indonesia 2023
Anugerah Dangdut Indonesia 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Anugerah Dangdut Indonesia 2023, ajang penghargaan bagi pelaku dan insan dangdut Tanah Air kembali digelar. Tahun ini, ada sepuluh kategori dan satu penghargaan Lifetime Achievement.

Beberapa kategori di antaranya: Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Kolaborasi Dangdut Paling di Hati, Lagu Popdut Electro Paling di Hati, dan Lagu Dangdut Paling di Hati.

Semua kategori di atas dipilih penonton melalui aplikasi RCTI+. Untuk kategori Lagu Dangdut Terbaik, Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Video Klip Dangdut Terbaik, Lifetime Achievement dipilih oleh para juri MNCTV. 

Anda dapat mendukung para nominator favorit melalui aplikasi RCTI+ sepanjang periode 9 hingga 22 November 2023. Berikut nominasi lengkap Anugerah Dangdut Indonesia 2023:

Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati

1.Abi Rafdi

2.Cak Sodiq

3.Ridho Rhoma

4.Rizki Ridho

5.Wahidarjo

