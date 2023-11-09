Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Fakta Menarik Radio, Serial Thriller Terbaru Vision+

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:35 WIB
4 Fakta Menarik <i>Radio</i>, Serial Thriller Terbaru Vision+
Vision+ Originals Radio. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ Originals merilis series terbarunya, Radio. Jika Anda penggemar tontonan bergenre thriller, serial satu ini bisa menjadi pilihan tontonan. Episode terbarunya bisa ditonton melalui link ini

Sebelum Anda menonton series ini, berikut Okezone menyuguhkan deretan fakta menarik serial Radio:

1.Dibintangi Aktor Terbaik

Serial Radio dibintangi sederet aktor muda terbaik, seperti Ari Irham, Marsha Aruan, Masayu Anastasia, Nabila Atmaja, dan Zidan El Hafiz, Emil Kusumo, hingga Siwon Kwik.

2.Plot Menarik

Serial Radio bercerita tentang Dhanu (Ari Irham), pria muda yang menjadi pembunuh berantai imbas kerap menerima kekerasan fisik dan non-fisik demi melindungi sang ibu. 

Vision+ Original series Radio. (Foto: MNC Media)

Dhanu mengklaim, membunuh karena mendapat bisikan dari siaran radio yang didengarnya. Tak disangka, ternyata ada rahasia mengerikan di balik siaran radio misterius tersebut. 

3.Peran Psikopat Pertama Ari Irham

Serial Radio merupakan pengalaman pertama Ari Irham berperan sebagai psikopat yang membunuh banyak orang. Ternyata, ada trauma masa kecil yang memicu karakter Dhanu membunuh. 

Vision+ Original series Radio. (Foto: MNC Media)

Di balik kesadisannya, Dhanu ternyata memiliki sisi penyayang yang menyentuh hati. Dia adalah anak yang sangat menyayangi ibunya dan rela melakukan apapun untuk melindungi perempuan itu. 

4.Kisah Ritual Rahasia

Bagian menarik dari serial Radio adalah alasan Dhanu melakukan pembunuhan berantai ternyata masih terkait dengan ritual rahasia berupa nyanyian jadul yang tersiar dari sebuah radio. 

Kisah Dhanu dan misteri ritual rahasia tersebut dapat Anda tonton di Vision+. Ada total delapan episode, di mana dua di antaranya dapat Anda nikmati secara gratis. 

