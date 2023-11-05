Aaliyah Massaid Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Tampil Cantik dengan Keffiyeh

JAKARTA - Aaliyah Massaid menjadi satu dari jutaan masyarakat yang ikut turun ke jalan dalam Aksi Akbar Bela Palestina pada pagi hari ini, Minggu (5/11/2023). Aaliyah mengunggah foto dirinya yang sedang menghadap ke arah Monas dengan mengenakan kaus hitam.

Tercetak simbol buah semangka di bagian belakang kaos tersebut. Penggunaan emoji potongan buah semangka ini belakangan viral di media sosial.

Buah semangka digunakan untuk menghindari shadow ban yang diterapkan oleh berbagai platform media sosial. Selain itu juga karena potongan buah semangka ini memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina, yakni merah, hijau, putih, dan hitam.

Melengkapi penampilannya, dia menutup bagian atas rambut dengan memakai keffiyeh kotak-kotak hitam putih. Keffiyeh sendiri merupakan scarf yang menjadi simbol perjuangan Palestina untuk merdeka dan melawan kekejaman zionis.

Dalam unggahan lainnya, putri bungsu Reza Artamevia itu terlihat tersenyum sumringah sembari membawa kertas bertuliskan 'Free Palestine'. Aksi ini dilakukan Aaliyah untuk turut menyatakan dukungannya kepada Palestina.

