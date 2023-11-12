Thariq Halilintar Kasih 1000 Bunga Mawar ke Aaliyah Massaid, Netizen Nyinyir

JAKARTA - Thariq Halilintar belum lama ini terlihat memberikan sebuah buket bunga mawar biru berukuran besar kepada Aaliyah Massaid. Buket bunga itu diantar menggunakan sebuah mobil pick up dan ditambahkan beberapa balon berbentuk love diatas buket bunga tersebut.

Tidak tanggung-tanggung sebanyak 1000 bunga mawar diduga Thariq berikan kepada Aaliyah, yang mana sontak saja membuat Aaliyah sempat kaget bahkan terkesima dengan hal yang dilakukannya tersebut.

Namun lewat salah satu unggahan di akun TikTok @hdytl01, netizen mengira kalau yang dilakukan Thariq mempunyai usut untuk membuat Fuji selaku sang mantan kekasih cemburu. Karena mengingat beberapa hari sebelumnya Fuji yang berulang tahun juga sempat mendapatkan bucket 100 bunga mawar merah yang belum diketahui secara pasti pengirimnya.

“Gak mau kalah romantis ya Thor,” tulis pemilik akun, dikutip dalam keterangan video di akun TikTok @hdytl01, Sabtu (11/11/2023).