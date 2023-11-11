Konser Bring Me The Horizon Mendadak Dihentikan, Promotor Siap Bertanggung Jawab

JAKARTA - Konser Bring Me The Horizon yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat 10 November 2023, dihentikan mendadak. Terkait aksi pembubaran konser secara mendadak di tengah set tersebut, Ravel Entertainment selaku promotor, berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian itu.

Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak Ravel Entertainment melalui akun instagram mereka, @ravelentertainment.

"Pihak Ravel Entertainment akan bertanggung jawab atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama. Untuk info selanjutnya akan diumumkan segera. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih," bunyi pernyataan resmi Ravel Entertainment.

Sebelumnya, Bring Me The Horizon memang dijadwalkan menyelenggarakan konser bertajuk Church of Genesis selama dua hari 10-11 November 2023 di Jakarta, Indonesia. Namun, pada hari pertama konser digelar, Oliver Sykes cs tiba-tiba turun dari panggung di tengah set usai membawakan lagu berjudul Die4u.

Para penonton mengira konser akan tetap dilanjutkan meski sempat terhenti selama kurang lebih 40 menit.

Alih-alih mendapatkan kabar baik, pihak Ravel Entertainment justru menegaskan bahwa konser hari pertama BMTH resmi dihentikan lantaran terjadi suatu kendala pada bagian stage.

Buntut dari pemberhentian konser ini pun sontak membuat para penonton ricuh. Tak sedikit yang berteriak meminta refund tiket mengingat konser baru berlangsung setengah jalan.