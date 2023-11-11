Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Bring Me The Horizon Ricuh, Penonton Marah hingga Naik ke Atas Panggung

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |00:25 WIB
Konser Bring Me The Horizon Ricuh, Penonton Marah hingga Naik ke Atas Panggung
Konser Bring Me The Horizon ricuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bring Me The Horizon (BMTH) akhirnya kembali menyapa penggemar setia mereka lewat konser bertajuk Church Next Genesis di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (10/11/2023), yang dipromotori oleh Ravel Entertainment.

Konser hari pertama mereka di Indonesia pun langsung disambut antusias para penonton. Pantauan MNC Portal Indonesia, Bring Me The Horizon tampil tepat waktu pada pukul 21.15 WIB.

Bring Me The Horizon langsung membuat heboh para penonton ketika intro lagu Can You Feel My Heart? mulai dihentakkan. Didukung visual yang apik dengan kualitas sound berkualitas Oliver Sykes berhasil menghipnotis seisi ruangan.

Konser Bring Me The Horizon Dihentikan, Penonton Marah hingga Naik ke Atas Panggung

"Hello Jakarta! We've missed you so much," ujar sang frontman di sela-sela lagu.

Penonton kembali berteriak histeris ketika sederet hits seperti AmEN!, Teardrops, Mantra, hingga Happy Song dimainkan. Seolah tak puas melihat keriuhan penonton di area mosh pit, Oliver Sykes cs pun kembali menggoda mereka dengan lagu The House of Wolves.

Lagu beransemen full up beat dengan twist distorsi kental khas genre metalcore ini sukses memancing penonton untuk melakukan circle pit nyaris sepanjang lagu. Jelang outro, Oliver Sykes bahkan sempat mengucapkan "Terima Kasih" dan melemparkan senyuman melihat semangat para penonton.

Konser kemudian dilanjutkan back to back mulai dari lagu Dear Diary, Parasite Eve, Obey, dan DiE4u. Namun, setelah lagu DiE4u dinyanyikan, seluruh personil Bring Me The Horizon secara mendadak meninggalkan panggung dan menghentikan konser mereka di tengah-tengah set list.

Penonton juga diminta menunggu untuk melihat kemungkinan dilanjutkannya konser. Tapi setelah kurang lebih 40 menit menunggu, pihak Ravel Entertainment tiba-tiba naik ke atas panggung dan memberikan kabar yang kurang mengenakkan.

"Teman-teman karena terjadi permasalahan pada panggung. Show hari terpaksa kami hentikan sekarang," kata owner Ravel Entertainment.

"Kami sudah mencoba meyakinkan pihak Bring Me The Horizon untuk melanjutkan konser, namun tetap tidak bisa dilanjutkan. Mohon maaf sebesar-besarnya," tambahnya.

Mendengar pernyataan tersebut, penonton pun langsung berteriak serentak meminta refund. Lemparan botol ke arah panggung juga tampak silih berganti.

Bukan tanpa alasan, sisa set list yang belum dimainkan BMTH sejatinya adalah lagu-lagu yang paling dinantikan seperti Kingslayer, Drown, hingga Throne. Hal ini diakui oleh Isalchmd penggemar BMTH asal Bekasi.

 BACA JUGA:

Telusuri berita celebrity lainnya
