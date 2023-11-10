Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hari Ini, Okie Agustina akan Gugat Cerai Gunawan Dwi Cahyo di PA Bogor

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:49 WIB
Hari Ini, Okie Agustina akan Gugat Cerai Gunawan Dwi Cahyo di PA Bogor
Okie Agustina gugat cerai Gunawan Dwi Cahyo hari ini (Foto: Instagram/okieagustina_)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina berencana menyambangi Pengadilan Agama (PA) Bogor Kota hari ini, Jumat (10/11/2023). Kedatangannya ke PA Bogor Kota diketahui untuk melayangkan permohonan cerai kepada suaminya, Gunawan Dwi Cahyo.

Hal ini bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh Okie.

Ibu empat anak itu seolah sudah tak bisa memaklumi sikap suaminya usai diduga selingkuh dengan wanita lain.

"Insya Allah kalau nggak ada hambatan hari ini ke PA Bogor untuk ajukan gugatan cerai," ujar Okie Agustina kepada wartawan melalui pesan singkat.

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Kendati begitu, Okie tidak menjelaskan secara rinci pukul berapa dirinya akan tiba di pengadilan.

Okie juga tak menjelaskan apakah ia akan ditemani oleh putra sulungnya, Kiesha Alvaro, atau tidak.

Halaman:
1 2
