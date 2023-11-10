Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Foto Gunawan dan Perempuan Pelukan di Atas Kasur, Okie Agustina Angkat Bicara

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |01:06 WIB
Viral Foto Gunawan dan Perempuan Pelukan di Atas Kasur, Okie Agustina Angkat Bicara
Okie Agustina hapus foto Gunawan (Foto: IG Okie)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo kini sedang berada di ujung tanduk karena adanya dugaan orang ketiga di antara mereka.

Usai heboh dengan sebuah foto yang menampilkan Gunawan tengah jalan dengan seorang perempuan, baru-baru ini kembali muncul sebuah akun yang menggunakan foto profil Gunawan tengah dipeluk dan dicium oleh seorang wanita berhijab.

Foto ini lantas tak kalah viral dan kembali memantik emosi netizen. Menanggapi viralnya foto tersebut, Okie lantas memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya.

Viral Foto Gunawan dan Perempuan Pelukan di Atas Kasur, Okie Agustina Angkat Bicara

Oky memastikan, bahwa sosok perempuan dengan hijab berwarna lilac yang ada di dalam foto tersebut adalah dirinya sendiri. Untuk membuktikannya, ia juga bahkan tampak membagikan dua buah foto saat ia tengah memeluk dan merangkul suaminya yang tengah bermain Playstation itu.

“Assalamualaikum semua Berhubung banyak yang tanya mengenai foto yg marak beredar dan saya harus luruskan agar tidak timbul fitnah dan jadi ajang orang untuk memanfaatkan keadaan,” ujar Okie, melalui akun Instagramnya, @okieagustina_, Kamis, (9/11/2023).

“Itu adalah foto saya dan suami saya, yang diambil dari video diatas dan bukan foto suami saya dengan wanita lain. Terima kasih,” lanjutnya.

Meski membenarkan bahwa foto tersebut adalah dirinya dan Gunawan, Okie memberikan bantahan terkait unggahan netizen beberapa hari lalu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement