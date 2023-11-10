Viral Foto Gunawan dan Perempuan Pelukan di Atas Kasur, Okie Agustina Angkat Bicara

JAKARTA - Rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo kini sedang berada di ujung tanduk karena adanya dugaan orang ketiga di antara mereka.

Usai heboh dengan sebuah foto yang menampilkan Gunawan tengah jalan dengan seorang perempuan, baru-baru ini kembali muncul sebuah akun yang menggunakan foto profil Gunawan tengah dipeluk dan dicium oleh seorang wanita berhijab.

Foto ini lantas tak kalah viral dan kembali memantik emosi netizen. Menanggapi viralnya foto tersebut, Okie lantas memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya.

Oky memastikan, bahwa sosok perempuan dengan hijab berwarna lilac yang ada di dalam foto tersebut adalah dirinya sendiri. Untuk membuktikannya, ia juga bahkan tampak membagikan dua buah foto saat ia tengah memeluk dan merangkul suaminya yang tengah bermain Playstation itu.

“Assalamualaikum semua Berhubung banyak yang tanya mengenai foto yg marak beredar dan saya harus luruskan agar tidak timbul fitnah dan jadi ajang orang untuk memanfaatkan keadaan,” ujar Okie, melalui akun Instagramnya, @okieagustina_, Kamis, (9/11/2023).

“Itu adalah foto saya dan suami saya, yang diambil dari video diatas dan bukan foto suami saya dengan wanita lain. Terima kasih,” lanjutnya.

Meski membenarkan bahwa foto tersebut adalah dirinya dan Gunawan, Okie memberikan bantahan terkait unggahan netizen beberapa hari lalu.

