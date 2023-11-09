Sinopsis Loki Season 2

JAKARTA - Sinopsis serial Loki Season 2 menarik untuk diulas karena series ini menjadi salah satu bagian penting dari fase kelima Marvel Cinematic Universe (MCU).

Setelah menemui ajalnya di tangan Thanos pada film Avengers: Infinity War, Time Heist Avengers di Endgame mengeluarkan varian God of Mischief, Loki yang diperankan Tom Hiddleston di Marvel Cinematic Universe.

Di season pertamanya, Loki menjelajahi dunia Time Variance Authority (TVA) dan bertemu dengan He Who Remains, salah satu varian dari Kang The Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors.

Melansir Marvel Cinematic Universe Fandom, Rabu (8/11/2023) series Loki Season 2 masih akan dibintangi oleh Tom Hiddleston sebagai sang pemeran utama.

Bersamanya ada nama-nama lain seperti Sophia Di Martino sebagai Sylvie Laufey Dottir, Gugu Mbatha-Raw sebagai Ravonna Ren Slayer, Jonathan Majors sebagai Victor Timely atau He Who Remains yang merupakan varian Kang The Conquerors, serta masih banyak yang lainnya.

Jika di season pertama Loki adalah segalanya, di season kedua ini Loki akan dibantu oleh beberapa karakter lain. Season pertama series ini telah menjelaskan banyak hal tentang multiverse.

Untuk itu, Loki Season 2 akan memberikan cerita yang jauh lebih menarik tentang multiverse dan jelas akan memberikan perubahan besar terhadap keseluruhan cerita di Marvel Cinematic Universe.