Covid-19 Bikin Verllya Ling Sukses Jadi Konten Kreator

JAKARTA - Verllya Ling merupakan seorang konten kreator yang cukup dikenal luas oleh masyarakat. Berawal dari iseng lantaran tak memiliki kegiatan saat Covid-19, perempuan 22 tahun ini mencoba untuk membuat konten.

Menariknya, konten yang dibuat perempuan ketrunan China-Singkawang ini langsung disukai oleh masyarakat. Apalagi saat ia membuat konten pacar halu, yang membuatnya makin dikenal.

"Awal karir bikin TikTok iseng karena lagi covid jadi nggak ngapa-ngapain di rumah. Nggak nyangka juga bisa tiba-tiba banyak penontonnya," ujar Verllya Ling.

"Karena kontennya beda dari perempuan-perempuan lain disana. Soalnya kontennya unik, halu menemani laki-laki yang jomblo," lanjutnya.