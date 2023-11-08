Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Covid-19 Bikin Verllya Ling Sukses Jadi Konten Kreator

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:00 WIB
Covid-19 Bikin Verllya Ling Sukses Jadi Konten Kreator
Covid-19 Bikin Verllya Ling sukses jadi konten kreator (Foto: Ist)
JAKARTA - Verllya Ling merupakan seorang konten kreator yang cukup dikenal luas oleh masyarakat. Berawal dari iseng lantaran tak memiliki kegiatan saat Covid-19, perempuan 22 tahun ini mencoba untuk membuat konten.

Menariknya, konten yang dibuat perempuan ketrunan China-Singkawang ini langsung disukai oleh masyarakat. Apalagi saat ia membuat konten pacar halu, yang membuatnya makin dikenal.

"Awal karir bikin TikTok iseng karena lagi covid jadi nggak ngapa-ngapain di rumah. Nggak nyangka juga bisa tiba-tiba banyak penontonnya," ujar Verllya Ling.

"Karena kontennya beda dari perempuan-perempuan lain disana. Soalnya kontennya unik,  halu menemani laki-laki yang jomblo," lanjutnya.

Verllya Ling

