Berangkat dari Hobi, I Made Gede Purnamayasa Aktif Sebagai Konten Kreator Gym

JAKARTA - I Made Gede Purnamayasa merupakan seorang konten kreator sekaligus influencer yang kerap berbagi ilmu soal gym. Lahir di Denpasar, 21 Desember 1991, pria yang akrab disapa Dede Royer ini menjalani kariernya sebagai konten kreator gym berangkat dari hobinya berolahraga.

Awalnya, Dede Royer mengaku sempat insecure dengan tubuhnya sendiri, lantaran hanya memiliki bobot 50 kilogram. Berangkat dari hal itu, Dede pun termotivasi untuk menambah massa otot, terlebih ia bertemu dengan bodybuilder asli dari Bali yang mampu motivasinya sekaligus menjadi guru baginya, yakni Ketut Arwana.

Hal itu membuatnya rajin membentuk tubuh hingga sukses sebagai seorang konten kreator gym. Menurutnya, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan seseorang lewat olahraga gym.

"Manfaat gym terbukti dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga dapat membakar lebih banyak kalori. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan berat badan. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat memaksimalkan pembakaran lemak dari dalam tubuh dan menjaga dan menambah massa otot sehingga lebih terlihat lebih fit dan bugar," ujar pemilik akun Instagram dede_royer21 ini.

Dede Royer sendiri diketahui sempat bertemu dengan Ade Rai saat acara sertifikasi trainer dan beberapa event body contest. Bahkan ia menyebut bahwa Ade Rai adalah idolanya.

Berkat kariernya di dunia gym serta menjadi seorang konten kreator, Dede Royer kini memiliki bisnis kecil yang diberi nama PT.CIP Bali Suplemen. Toko suplemen yang dimilikinya bahkan bisa dikatakan memiliki banyak klien dan berhasil membuat para pelanggannya mencapai body goals ketika berlatih gym dengannya.