Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berangkat dari Hobi, I Made Gede Purnamayasa Aktif Sebagai Konten Kreator Gym

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:01 WIB
Berangkat dari Hobi, I Made Gede Purnamayasa Aktif Sebagai Konten Kreator Gym
I Made Gede Purnamayasa bagikan tips gym (Foto: Instagram/dede_royer21)
A
A
A

JAKARTA - I Made Gede Purnamayasa merupakan seorang konten kreator sekaligus influencer yang kerap berbagi ilmu soal gym. Lahir di Denpasar, 21 Desember 1991, pria yang akrab disapa Dede Royer ini menjalani kariernya sebagai konten kreator gym berangkat dari hobinya berolahraga.

Awalnya, Dede Royer mengaku sempat insecure dengan tubuhnya sendiri, lantaran hanya memiliki bobot 50 kilogram. Berangkat dari hal itu, Dede pun termotivasi untuk menambah massa otot, terlebih ia bertemu dengan bodybuilder asli dari Bali yang mampu motivasinya sekaligus menjadi guru baginya, yakni Ketut Arwana.

Hal itu membuatnya rajin membentuk tubuh hingga sukses sebagai seorang konten kreator gym. Menurutnya, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan seseorang lewat olahraga gym.

"Manfaat gym terbukti dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh, sehingga dapat membakar lebih banyak kalori. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan berat badan. Selain itu, rutin berolahraga juga dapat memaksimalkan pembakaran lemak dari dalam tubuh dan menjaga dan menambah massa otot sehingga lebih terlihat lebih fit dan bugar," ujar pemilik akun Instagram dede_royer21 ini.

Dede Royer

Dede Royer sendiri diketahui sempat bertemu dengan Ade Rai saat acara sertifikasi trainer dan beberapa event body contest. Bahkan ia menyebut bahwa Ade Rai adalah idolanya.

Berkat kariernya di dunia gym serta menjadi seorang konten kreator, Dede Royer kini memiliki bisnis kecil yang diberi nama PT.CIP Bali Suplemen. Toko suplemen yang dimilikinya bahkan bisa dikatakan memiliki banyak klien dan berhasil membuat para pelanggannya mencapai body goals ketika berlatih gym dengannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement