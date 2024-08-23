Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:45 WIB
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Syarif Yosee kerap menyebut dirinya sebagai "Abang Jago of Sepatu Roda" adalah seorang kreator konten asal Malang yang berhasil menarik perhatian banyak orang dengan keahlian sepatu rodanya. Melalui akun media sosialnya, Syarif ini rutin membagikan konten yang menampilkan aksinya bermain sepatu roda di berbagai tempat, terutama di Car Free Day (CFD) Malang yang ramai pengunjung.

Tidak hanya sekadar bermain sepatu roda, Syarif kerap tampil dengan kostum unik. Mulai dari kostum sapi, Spiderman, hingga Mario Bros, untuk menambah daya tarik penampilannya.

Syarif Yosee
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi (foto: Instagram)

Gaya kreatifnya ini membuatnya semakin dikenal di kalangan masyarakat yang sering mengunjungi CFD. Meskipun awalnya tidak banyak yang memperhatikan, aksi-aksi atraktifnya kini berhasil memikat perhatian para pengunjung, menjadikannya sosok yang ditunggu-tunggu setiap kali CFD digelar.

Selain tampil di depan umum, Syarif Yosee juga memiliki tempat belajar sepatu roda yang dinamai Yosee Academy. Di sana, Syarif mengajarkan berbagai teknik bermain sepatu roda kepada para pemula hingga yang sudah mahir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029640/setelah-baim-luqmanrv-kembali-viral-dengan-parodi-kak-kev-xR0CJ7ftUL.jpg
Setelah Baim, Luqmanrv Kembali Viral dengan Parodi Kak Kev
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement