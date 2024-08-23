Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi

JAKARTA - Syarif Yosee kerap menyebut dirinya sebagai "Abang Jago of Sepatu Roda" adalah seorang kreator konten asal Malang yang berhasil menarik perhatian banyak orang dengan keahlian sepatu rodanya. Melalui akun media sosialnya, Syarif ini rutin membagikan konten yang menampilkan aksinya bermain sepatu roda di berbagai tempat, terutama di Car Free Day (CFD) Malang yang ramai pengunjung.



Tidak hanya sekadar bermain sepatu roda, Syarif kerap tampil dengan kostum unik. Mulai dari kostum sapi, Spiderman, hingga Mario Bros, untuk menambah daya tarik penampilannya.

Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi (foto: Instagram)

Gaya kreatifnya ini membuatnya semakin dikenal di kalangan masyarakat yang sering mengunjungi CFD. Meskipun awalnya tidak banyak yang memperhatikan, aksi-aksi atraktifnya kini berhasil memikat perhatian para pengunjung, menjadikannya sosok yang ditunggu-tunggu setiap kali CFD digelar.



Selain tampil di depan umum, Syarif Yosee juga memiliki tempat belajar sepatu roda yang dinamai Yosee Academy. Di sana, Syarif mengajarkan berbagai teknik bermain sepatu roda kepada para pemula hingga yang sudah mahir.