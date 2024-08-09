Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:45 WIB
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi? (Foto: Instagram/ariefmuhammad)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator sekaligus influencer, Arief Muhammad kembali membuat heboh. Pasalnya potret wajahnya kembali muncul di baliho yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat.

Tak hanya satu, baliho wajah suami dari Tiara Pangestika itu juga muncul di Jalan Bagindo Aziz Chan, Kota Padang serta di jalan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi? (Foto: Ist)

Tidak sendiri, wajah Arief terlihat disandingkan dengan foto Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy.

"Kolaborasi untuk Sumatera Barat. Audy Joinaldy Datuak Rajo Pasisia Alam Putra Solok. Arief Muhammad Datuak Putiah Alam Putra Payakumbuah," bunyi tulisan di baliho tersebut.

Sayangnya, baliho yang diduga merupakan kolaborasi keduanya untuk Sumatera Barat itu belum diketahui akan digunakan untuk apa.

 

