HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pisah dari Jeanneta, Ardhito Pramono Enggan Bagikan Potret Anak di Medsos

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:30 WIB
Pisah dari Jeanneta, Ardhito Pramono Enggan Bagikan Potret Anak di Medsos
Ardhito Pramono pisah dari istri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ardhito Pramono masih jadi perbincangan netizen usai dirinya mengumumkan telah berpisah dari sang istri, Jeanneta Sanfadelia. Pelantun Fine Today ini juga mengungkap kondisi sang putri, Asmara pasca dirinya dan Jeanne memutuskan bercerai.

Dalam unggahan itu, Dhito mengatakan bahwa Asmara dalam keadaan baik-baik saja. Putri kecilnya itu juga masih melakukan banyak kegiatan pasca kedua orangtuanya berpisah.

“Dia (Asmara) baik-baik saja. Menyukai kelas balet dia setiap jumat dan selalu jenaka, lovely like her mother,” tulis Dhito.

Pisah dari Jeanneta, Ardhito Pramono Enggan Bagikan Potret Anak di Medsos

Sementara itu, Ardhito juga mengakui dirinya mulai jarang mengunggah potret Asmara di sosial medianya.

Pasca mengumumkan perpisahannya ini, Dhito mengaku sepakat dengan Jeanne untuk tidak membagikan potret Asmara lagi di sosial media.

“Kenapa ga pernah di post lagi? Well, aku pikir ini keputusan kami untuk tidak menunjukan foto putri tercinta kami, Asmara lagi di media sosial,” tambah Ardhito.

