Sedih Berpisah dengan Jeanneta Sanfadelia, Ardhito Pramono: Im Okay

JAKARTA - Ardhito Pramono datang dengan kabar mengejutkan. Melalui postingannya di Instagram Ardhito mengaku sudah tak bersama dengan istrinya, Jeanneta Sanfadelia.

Dalam postingan itu, Ardhito mengunggah beberapa foto. Pada slide pertama terlihat sebuah video di mana Ardhito tengah membawakan lagu berjudul Candy diiringi dengan petikan gitar temannya. Kemudian pada slide kedua dia memperlihatkan kebersamaannya dengan sang istri. Dan slide ketiga foto sang istri yang begitu cantik dalam balutan dress putih.

"Aku mengerti beberapa orang khawatir padaku, kondisi dan semua hal yang aku lalui. Tapi mulai sekarang, aku hanya akan menghapus itu semua dan memulai perjalanan baru dengan niat baik untuk membantuku terlepas dari kesepian yang paling sepi ini," tulis Ardhito Pramono dengan caption menggunakan bahasa Inggris.

Pasangan yang menikah pada 2019 ini juga sepakat untuk tidak mengunggah foto sang buah hati yang bernama Asmara di media sosial.

"Orang-orang selalu bertanya kepadaku tentang putriku; “Kenapa ga pernah di post lagi? "Baik, aku pikir ini keputusan kami berdua untuk tidak menampilkan foto putri kami yang cantik Asmara ke media sosial lagi," ungkap Ardhito.

"Dia (Asmara) baik-baik saja! Menyukai kelas balletnya setiap Jumat dan selalu jenaka, cantik seperti ibunya," jelas Ardhito.