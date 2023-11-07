Perjalanan Cinta Ardhito Pramono dan Jeanneta Sanfadelia, Kini Dikabarkan Bercerai

JAKARTA - Perjalanan cinta Ardhito Pramono dengan Jeanneta baru-baru ini sangat menyita perhatian publik. Pasalnya, pelantun Fine Today itu mengumumkan pernikahannya dengan sang istri telah berakhir.

Hal ini mengejutkan publik lantara Ardhito jarang sekali mengunggah kisah cintanya. Termasuk kala dirinya menikah dengan Jeanneta. Namun, giliran kini berpisah Ardhito mengumumkan pada publik.

Jika melihat akun Instagram Ardhito Pramono (ardhitopramono), dirinya mengunggah foto Jeanneta pertama kali pada tahun 2017 lalu. Namun, tidak diketahui pastinya kapan dirinya dan Jeanneta mulai menjalin hubungan kekasih.

Pada 2020 lalu, Ardhito Pramono pun bercerita melalui YouTube Arief Muhammad jika hubungan yang tengah dijalaninya kala itu adalah hasil peselingkuhan. Diduga kekasihnya kala itu adalah Jeanneta.

“Gua sama cewe gua yang sekarang selingkuh an sebenarnya. Awalnya selingkuhan,” ucap Ardhito.

Dugaan tersebut muncul karena pada waktu yang bersamaan dirinya menyebut jika sudah memiliki istri keturunan China.

“Bini gue chinese mentok. Lucu juga ya? Jadi kenapa gue harus benci sama orang cina? Gue benci sama bini gue gitu?," kata Ardhito.

Walaupun demikian, sampai saat ini tidak diketahui kapan keduanya benar-benar menikah. Namun, hubungan pernikahannya semakin diketahui oleh publik kala Jeanneta mengunjungi Ardhito di kantor polisi kala terjerat kasus narkoba. Sejak saat itu diketahui jika Ardhito benar-benar telah beristri.