HOME CELEBRITY MUSIK

Ardhito Pramono Gandeng Amel Carla Suguhkan Lagu Muda Mudi Jakarta 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |15:18 WIB
Ardhito Pramono Gandeng Amel Carla Suguhkan Lagu <i>Muda Mudi Jakarta</i> 
Ardhito Pramono gandeng Amel Carla suguhkan lagu Muda Mudi Jakarta. (Foto: Ayu Utami/Okezone.com)
JAKARTA - Penyanyi Ardhito Pramono kembali merilis single terbaru berjudul Muda Mudi Jakarta. Di single terbarunya ini, Ardhito Pramono menggandeng Amel Carla untuk berkolaborasi.

Lewat lagu Muda Mudi Jakarta, Ardhito Pramono dan Amel Carla sebagai insan para muda mudi mencoba untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap Kota Jakarta.

"Yang pengen gua sampaikan sebenarnya, hanyalah sebagai pemuda di Jakarta ya kita harus care dan harus at least memberikan sesuatu untuk kota tercinta ini," kata Ardhito Pramono saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Untuk menyampaikan maksudnya itu, Ardhito Pramono menyuguhkan visual di musik videonya bernostalgia dengan suasana Jakarta kala itu. 

"Jadi apa pun yang gua capture ini, yang kita saksikan nanti adalah kebiasaan muda mudi akan teringat lagi karena syuting kita di daerah Blok M. Di mana Blok M itu adalah era-era 80an itu keren banget, Daerah Melawai. Terinspirasi juga dengan musisi tahun itu, Fariz RM. Itu yang menginspirasi gua bikin Muda Mudi Jakarta," kata Ardhito Pramono.

 

1 2






