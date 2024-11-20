Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono Sering Menangis saat Mandi Pagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |23:06 WIB
Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono Sering Menangis saat Mandi Pagi
Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono Sering Menangis saat Mandi Pagi
A
A
A

JAKARTA - Ardhito Pramono belum lama ini berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai seorang duda setelah berpisah dari Jeanneta Sanfadelia. Ia tak sungkan mengakui bahwa perpisahan tersebut masih meninggalkan penyesalan yang mendalam.

Bahkan, dengan nada bercanda, Ardhito mengungkapkan bahwa ia kerap menangis saat mandi di pagi hari, meratapi statusnya yang kini seorang duda.

"Nangisnya kalau mandi pagi-pagi," ujar Ardhito sambil tertawa saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono Sering Menangis saat Mandi Pagi
Belum Move On dari Mantan Istri, Ardhito Pramono Sering Menangis saat Mandi Pagi

Meski demikian, penyanyi berusia 29 tahun ini mencoba berdamai dengan kenyataan melalui humor dan candaan. Menurutnya, hal ini adalah salah satu cara untuk menerima situasi sekaligus berharap hubungan mereka bisa terjalin kembali.

"Mungkin ini langkah gue buat berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Ya, menerima kenyataan bahwa dia bukan milik gue lagi. Tapi bercanda juga jadi cara gue berharap dia balik lagi," jelas Ardhito.

Kendati demikian, Ardhito tak membiarkan keresahannya menghambat produktivitas. Ia justru menjadikan pengalaman pahit itu sebagai bahan bakar untuk terus berkarya di dunia musik.

"Benar, gue merasa lebih produktif kalau keresahan dan kegundahan hati dijadikan karya. Tapi ya jangan terlalu banyak masalah juga, nanti nangis melulu," ungkapnya dengan nada bercanda.

Menurut Ardhito, inspirasi seorang musisi sering kali datang dari dua hal: jatuh cinta atau patah hati.

"Kami para seniman cuma punya dua momen untuk berkarya: ketika lagi jatuh cinta atau patah hati. Kalau semuanya baik-baik aja, kayaknya nggak perlu rilis lagu," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
