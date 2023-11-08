Gong Myung dan Kim Min Ha Adu Akting dalam A Week Before I Die, Tayang 2025

SEOUL - Gong Myung dan Kim Min Ha menjadi pemeran utama drama romantis-fantasi berjudul A Week Before I Die. Hal itu diumumkan TVING sebagai layanan streaming yang akan menayangkan drama tersebut, pada 8 November 2023.

BACA JUGA: Gong Myung Resmi Menyelesaikan Wajib Militer

Diadaptasi dari novel berjudul serupa, A Week Before I Die bercerita tentang Jung Hee Wan (Kim Min Ha), perempuan 24 tahun yang menarik diri dari lingkungan sosial dan tak punya semangat hidup karena semakin dekat dengan kematiannya.

Suatu hari, teman masa kecil dan cinta pertamanya, Ram Woo (Gong Myung) muncul di hadapan Hee Wan sebagai malaikat pencabut nyawa. Menariknya, Ram Woo muncul seminggu sebelum kematian Hee Wan.

Dari pertemuan itu, mereka akan mengungkap sebuah rahasia di masa SMA sekaligus belajar tentang makna cinta dan kehidupan sesungguhnya. Dalam drama ini, Kim Min Ha akan menunjukkan kualitas aktingnya sebagai anak SMA sekaligus perempuan 24 tahun.

Drama A Week Before I Die akan menjadi proyek comeback Gong Myung setelah menyelesaikan wajib militer, pada 13 Juni 2023. Namun Anda harus bersabar karena drama ini baru akan tayang pada 2025.*

(SIS)