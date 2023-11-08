Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo akan Berduet di Malam Pergantian Tahun 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:00 WIB
Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo akan Berduet di Malam Pergantian Tahun 2024
Ruth Sahanaya dan arvey Malaihollo akan duet di malam pergantian tahun 2024 (Foto: Ravie/MPI))
JAKARTA - Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo, akan berduet secara perdana dalam acara perayaan tahun baru 2024. Bertajuk 'The Splendor Night', duet perdana mereka akan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 31 Desember 2023.

Ruth mengaku sangat antusias menjelang acara tersebut. Menurutnya, manggung di momen pergantian tahun selalu memberikan kesan spesial.

"Yang pasti saya sudah mempersiapkan lagu-lagu yang sesuai dengan temanya, karena memang saya dan kakak saya ini (Harvey Malaihollo) angkatan 90. Yang pasti saya antusias banget mempersiapkan ini karena ini merupakan malam pergantian yang spesial, pastinya dan berhubungan dengan 50 tahunnya Hotel Borobudur ya," kata Ruth Sahanaya dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo

Ruth mengatakan konsep duetnya dengan Harvey Malaihollo sendiri akan menjadi momen spesial. Pasalnya, Harvey sudah dianggap sebagai salah satu panutan Ruth dalam perjalanan kariernya.

"Saya juga happy bisa kembali berduet dengan Harvey, memang betul kali pertama berduet di malam tahun baru. Dulu kita sering banget duet, di setiap acara selalu berduet," paparnya.

Hal senada juga disampaikan Harvey Malaihollo. Penyanyi 61 tahun itu bahkan sampai melakukan persiapan fisik sebelum naik panggung.

"Kita harus jaga kondisi, harus mempersiapkan dengan olahraga, karena kita bukan milenial kita udah kolonial. Kita akan berusaha semaksimal mungkin menghibur saudara-saudara kami yang hadir yang pasti kami menjanjikan tampil all out," kata Harvey.

Karina Eva Poetry selaku Director of Marketing Communications Hotel Borobudur Jakarta mengatakan perayaan The Splendor Night digelar sebagai penawar rindu bagi pecinta musik Tanah Air di era 90an. Selain itu, Karina juga menjelaskan jika tiket acara The Splendor Night sendiri sudah dijual melalui website www.hotelborobudur.com.

