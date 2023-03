JAKARTA - Koes Plus merupakan salah satu band legendaris Indonesia yang dibentuk sejak 1969. Band ini sendiri merupakan lanjutan dari Koes Bersaudara usai Nomo Koeswoyo dan Yok Koeswoyo.

Tak lama setelah hengkang, Tonny Koeswoyo sebagai kakak tertua merekrut Murry alias Kasmuri dan juga Totok Adji Rachman yang tidak berasal dari keluarga Koeswoyo. Namun, di 1970 Yok Koeswoyo kembali bergabung dengan Koes Plus dan membuat Totok akhirnya hengkang.

Hingga 2011, Koes Plus tercatat memiliki 130 lebih album yang terdiri dari album mereka sendiri dan juga kompilasi. Sedangkan saat masih bernama Koes Bersaudara, mereka berhasil merilis 27 album.

Meski kini hanya tersisa Yok Koeswoyo sebagai personelnya, lagu-lagu Koes Plus masih cukup melekat di benak pendengar dan juga penggemarnya. Bahkan ada 10 buah lagu kenangan Koes Plus yang hingga kini masih digemari dan kerap diputar oleh para pecintanya.

Berikut, lagu kenangan terbaik karya Koes Plus:

1. Bujangan

'Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang'.

Masyarakat tentunya kerap mendengar lirik lagu tersebut. Lagu berjudul Bujangan diketahui ada dalam album Koes Plus Volume 10 dan rilis pada 1974.

2. Buat Apa Susah

'Buat apa susah, Buat apa susah, Lebih baik kita bergembira'

Lagu ini diciptakan oleh kakek kandung Ariel Tatum, Murry yang merupakan anggota grup Koes Plus. Lagu ini dirilis pada 1973 dan muncul di album 'Koes Plus Volume 8'.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Kolam Susu

'Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu'

Diciptakan oleh Yok Koeswoyo, lagu ini muncul dalam album Koes plus Volume 8 dan rilis pada 1973.

4. Kisah Sedih di Hari Minggu

Diciptakan oleh Tonny Koeswoyo, lagu Kisah Sedih di Hari Minggu rilis pada 1970 dan muncul di album Koes Plus Volume 2. Lagu ini bahkan sempat dibawakan ulang oleh Marshanda di 2005.

5. Why Do You Love Me

Masuk dalam album Koes Plus, Golden Hits Volume 1, lagu Why Do You Love Me rilis pada 1979. Lagu ini juga sempat dibawakan ulang oleh Rio Febrian bersama Erwin Gutawa dalam konser tunggalnya yang berlangsung pada 2015 silam.

6. Diana

Lagu Diana milik Koes Plus diciptakan langsung oleh mendiang Tonny Koeswoyo. Lagu ini diketahui muncul di album Koes Plus Volume 8 pada 1973.

7. Kapan-kapan





Lagu Kapan-kapan diciptakan oleh Tonny Koeswoyo. Rilis pada 1974, lagu ini ada dalam album Koes Plus Volume 10 dan merupakan salah satu lagu fenomenal.

8. Manis dan Sayang

'Tersenyum dia nya padaku.. Manis manis manis.. Kubelai rambutnya yang hitam.. Sayang sayang sayang.. Alangkah senang hatiku bila kudekat denganmu.. Alangkah senang hatiku sayangku hanya untukmu..'

Muncul di album Dheg Dheg Plas, lagu ciptaan Tonny Koeswoyo ini dirilis pada 1969. Marshanda juga diketahui sempat menyanyikan ulang lagu ini.

9. Bunga di Tepi Jalan



Lagu yang sempat menjadi soundtrack sinetron '..' ini muncul di album Koes Plus Volume 4 pada 1972. Lagu ini diketahui diciptakan oleh Yon Koeswoyo.

10. Andaikan Kau Datang







Sama seperti Bunga di Tepi Jalan, lagu Andaikan Kau Datang juga sempat dijadikan soundtrack sebuah sinetron. Lagu ini sendiri rilis pada 1970 dan muncul di alum Koes Plus Volume 2 dan sempat dibawakan ulang oleh Ruth Sahanaya.