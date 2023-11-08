Febrina Fransisca Trending Star: Musik Jadi Bagian Hidup Aku sejak Kecil

JAKARTA - Febrina Fransisca, peserta Top 10 Trending Star menorehkan perjalanan inspiratif dalam mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi. Dia mengaku, sudah bermimpi menjadi penyanyi sejak kecil.

Ebin -demikian ia akrab disapa- jatuh cinta pada musik berkat sang ayah. “Jadi Papa adalah orang yang ngajarin aku tentang musik. Biar anaknya punya skill, selain yang dipelajari di sekolah. Jadi enggak les (vokal) gitu,” katanya.

Sang ayah juga memberikan pengaruh musik yang sama kepada saudara-saudara pemenang Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) tersebut. “Karena itu, aku bisa bilang, musik tuh jadi bagian hidup aku sejak kecil,” imbuhnya.

Kemampuan olah suaranya yang ciamik membuat Febrina Fransisca kerap mengikuti berbagai lomba menyanyi dan tampil di berbagai acara pernikahan. Hal itu membuat dia mengoleksi cukup banyak pengalaman bernyanyi di hadapan banyak orang.

“Aku senang tampil di hadapan banyak orang karena bisa melihat orang-orang tersenyum dengan nyanyianku. Aku senang kalau bisa bikin orang happy. Jadi yang sedih jadi senang, yang kesepian merasa ada yang menemani dengan lagu yang aku bawakan,” ungkapnya.

Perjalanan Febrina Fransisca di babak Top 10 Trending Star bisa Anda ikuti melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)