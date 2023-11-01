Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jadikan Celine Dion Inspirasi, Febrina Fransisca Masuk Top 10 Trending Star

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:13 WIB
Jadikan Celine Dion Inspirasi, Febrina Fransisca Masuk Top 10 <i>Trending Star</i>
Febrina Fransisca salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Febrina Fransisca alias Ebin merupakan salah satu peserta Trending Star yang berhasil masuk babak Top 10. Dia tak hanya memiliki musikalitas yang mumpuni, namun juga mahir memainkan piano. 

Dia mengaku, memiliki lagu favorit yang selalu dimainkannya saat bermain piano. Lagu itu adalah I Will Always Love You yang dipopulerkan oleh Whitney Houston. Soal bermusik, Ebin mengaku, terinspirasi dari sosok Celine Dion dan Afgan Syahreza. 

Perempuan berusia 30 tahun ini ternyata juga hobi makan dan nasi campur merupakan salah satu makanan favoritnya. Meski suka makan, namun Ebin mengaku, tidak terlalu menyukai kacang merah. 

Untuk menjaga staminanya selama karantina Trending Star, perempuan kelahiran Bandung ini doyan olahraga. Alasan ini yang membuat dia kerap ditunjuk sebagai instruktur saat olahraga pagi hari di rumah karantina. 

Febrina Fransisca menjadi satu dari sepuluh peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: Instagram/@ebinebinebin)

Dikenal sebagai sosok yang periang, Febrina Fransisca mengungkapkan, makna bernyanyi untuknya. “Nyanyi itu tentang rasa. Senang, kesal, sedih, khawatir, rindu, takut, capek, sayang. Pakai semua yang kamu rasakan untuk nyanyi,” tuturnya. 

Jika Anda penasaran dengan perjalanan Ebin di Top 10 Trending Star, ikuti aktivitasnya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2888937/5-lagu-populer-celine-dion-di-spotify-3Hm0UBK3mC.jpg
5 Lagu Populer Celine Dion di Spotify
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/205/2837364/kapal-selam-titan-meledak-lagu-my-heart-will-go-on-milik-celine-dion-kembali-booming-VqqPTPYuht.jpg
Kapal Selam Titan Meledak, Lagu My Heart Will Go On Milik Celine Dion Kembali Booming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/205/2836493/soundtrack-titanic-diputar-500-ribu-kali-usai-tragedi-oceangate-yang-tewaskan-5-miliuner-9Qjft36yUZ.jpg
Soundtrack Titanic Diputar 500 Ribu Kali usai Tragedi OceanGate yang Tewaskan 5 Miliuner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/01/205/2588257/celine-dion-minta-maaf-tur-nya-kembali-ditunda-hingga-2023-alA1LURrbE.jpg
Celine Dion Minta Maaf, Tur-nya Kembali Ditunda Hingga 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/17/205/2533310/celine-dion-batalkan-tur-di-amerika-utara-akibat-kejang-otot-AOs13ObtuS.jpg
Celine Dion Batalkan Tur di Amerika Utara Akibat Kejang Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/20/205/2488955/kejang-otot-celine-dion-batal-tur-konser-PGD4R2Ibid.jpg
Kejang Otot, Celine Dion Batal Tur Konser
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement