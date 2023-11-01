Jadikan Celine Dion Inspirasi, Febrina Fransisca Masuk Top 10 Trending Star

Febrina Fransisca salah satu peserta dalam Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Febrina Fransisca alias Ebin merupakan salah satu peserta Trending Star yang berhasil masuk babak Top 10. Dia tak hanya memiliki musikalitas yang mumpuni, namun juga mahir memainkan piano.

Dia mengaku, memiliki lagu favorit yang selalu dimainkannya saat bermain piano. Lagu itu adalah I Will Always Love You yang dipopulerkan oleh Whitney Houston. Soal bermusik, Ebin mengaku, terinspirasi dari sosok Celine Dion dan Afgan Syahreza.

Perempuan berusia 30 tahun ini ternyata juga hobi makan dan nasi campur merupakan salah satu makanan favoritnya. Meski suka makan, namun Ebin mengaku, tidak terlalu menyukai kacang merah.

Untuk menjaga staminanya selama karantina Trending Star, perempuan kelahiran Bandung ini doyan olahraga. Alasan ini yang membuat dia kerap ditunjuk sebagai instruktur saat olahraga pagi hari di rumah karantina.

Dikenal sebagai sosok yang periang, Febrina Fransisca mengungkapkan, makna bernyanyi untuknya. “Nyanyi itu tentang rasa. Senang, kesal, sedih, khawatir, rindu, takut, capek, sayang. Pakai semua yang kamu rasakan untuk nyanyi,” tuturnya.

