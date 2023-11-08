Bukan Les Vokal, Begini Cara Najmah Fariza Trending Star Asah Kemampuan Bernyanyi

JAKARTA - Najmah Fariza dikenal dengan vokal ciamik yang membawanya masuk ke babak Top 10 Trending Star, sebuah ajang pencarian bakat digital yang dihelat Starhits dan YouTube Indonesia.

Bakat bernyanyi Najmah sudah terlihat sejak kecil. Menariknya, dia belajar bernyanyi bukan karena ikut les musik. Kemampuannya terasah saat belajar Qira’at, ilmu yang mempelajari seni membaca Alquran.

“Jadi penyanyi profesional adalah passion aku. Dari kecil, aku suka banget menyanyi, ditambah aku suka latihan ngaji juga kan. Mengaji cukup membantu meningkatkan kemampuan vokal aku,” ujar Najmah.

Najmah Fariza menyebut, bernyanyi di atas panggung dan mendapat perhatian dari banyak orang memberikan rasa tersendiri baginya. Alasan itu pula yang membuat dia senang tampil di atas panggung.

“Kalau nyanyi di atas panggung kan semua mata tertuju ke aku. Jadi itu bikin senang. Apalagi kalau dapat apresiasi seperti tepuk tangan setelah lagu selesai. Itu bikin aku happy saja,” tuturnya menambahkan.

Penasaran dengan perjuangan Najmah Fariza di babak Top 10 Trending Star? Anda bisa menonton aktivitasnya di channel YouTube HITS Records.*

