Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bukan Les Vokal, Begini Cara Najmah Fariza Trending Star Asah Kemampuan Bernyanyi

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:44 WIB
Bukan Les Vokal, Begini Cara Najmah Fariza Trending Star Asah Kemampuan Bernyanyi
Najmah Fariza Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Najmah Fariza dikenal dengan vokal ciamik yang membawanya masuk ke babak Top 10 Trending Star, sebuah ajang pencarian bakat digital yang dihelat Starhits dan YouTube Indonesia. 

Bakat bernyanyi Najmah sudah terlihat sejak kecil. Menariknya, dia belajar bernyanyi bukan karena ikut les musik. Kemampuannya terasah saat belajar Qira’at, ilmu yang mempelajari seni membaca Alquran. 

“Jadi penyanyi profesional adalah passion aku. Dari kecil, aku suka banget menyanyi, ditambah aku suka latihan ngaji juga kan. Mengaji cukup membantu meningkatkan kemampuan vokal aku,” ujar Najmah. 

Najmah Fariza menyebut, bernyanyi di atas panggung dan mendapat perhatian dari banyak orang memberikan rasa tersendiri baginya. Alasan itu pula yang membuat dia senang tampil di atas panggung. 

Najmah Fariza Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

“Kalau nyanyi di atas panggung kan semua mata tertuju ke aku. Jadi itu bikin senang. Apalagi kalau dapat apresiasi seperti tepuk tangan setelah lagu selesai. Itu bikin aku happy saja,” tuturnya menambahkan. 

Penasaran dengan perjuangan Najmah Fariza di babak Top 10 Trending Star? Anda bisa menonton aktivitasnya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement