Pacaran dengan Brondong, Ibunda Virgoun Minta Maaf ke Keluarga

Ibunda Virgoun minta maaf ke keluarga usai pacarai brondong (Foto: Instagram/jordan_ali0992)

JAKARTA - Keluarga penyanyi Virgoun tak hanya disorot lantaran kabar proses perceraian dengan Inara Rusli saja. Kali ini, keluarga virgoun khususnya yang ibunda, Eva Manurung, disorot lantaran kedekatannya dengan seorang pria muda alias brondong bernama Jordan Ali.

Sempat menyebut bahwa Jordan Ali adalah anak angkatnya, kini Eva justru semakin sering tampil mesra dengan pria tersebut. Bahkan ia kini mengakui bahwa Jordan Ali adalah pacarnya.

Hubungan asmara beda usia antara Eva dan Jordan tentunya menuai sorotan publik. Bahkan, Eva sendiri mengakui bahwa keluarganya pun ikut protes dan menentang hubungannya dengan pria muda tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Eva saat tampil dalam akun YouTube milik Melaney Ricardo. Ia pun sempat mengucapkan permintaan maaf atas hubungannya dengan Jordan.

“Jadi lu sebetulnya banyak diprotes oleh pihak keluarga lu pacaran sama brondong yang lebih muda?” tanya Melaney. pada Eva

“Iya. Saya udah minta maaf sama semua. Sama keluarga saya, saya minta maaf,” beber Eva.

Meski diprotes oleh keluarga terlebih ditentang untuk menjalin hubungan dengan brondong, Eva enggan menyerah. Ia pun mengaku berusaha untuk menjelaskan pada keluarganya terkait hubungannya tersebut.

“Karena ini gini-gini, saya terangin semua,” jelas Eva.