Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacaran dengan Brondong, Ibunda Virgoun Minta Maaf ke Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:25 WIB
Pacaran dengan Brondong, Ibunda Virgoun Minta Maaf ke Keluarga
Ibunda Virgoun minta maaf ke keluarga usai pacarai brondong (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga penyanyi Virgoun tak hanya disorot lantaran kabar proses perceraian dengan Inara Rusli saja. Kali ini, keluarga virgoun khususnya yang ibunda, Eva Manurung, disorot lantaran kedekatannya dengan seorang pria muda alias brondong bernama Jordan Ali.

Sempat menyebut bahwa Jordan Ali adalah anak angkatnya, kini Eva justru semakin sering tampil mesra dengan pria tersebut. Bahkan ia kini mengakui bahwa Jordan Ali adalah pacarnya.

Hubungan asmara beda usia antara Eva dan Jordan tentunya menuai sorotan publik. Bahkan, Eva sendiri mengakui bahwa keluarganya pun ikut protes dan menentang hubungannya dengan pria muda tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Eva saat tampil dalam akun YouTube milik Melaney Ricardo. Ia pun sempat mengucapkan permintaan maaf atas hubungannya dengan Jordan.

Eva Manurung dan Jordan Ali

“Jadi lu sebetulnya banyak diprotes oleh pihak keluarga lu pacaran sama brondong yang lebih muda?” tanya Melaney. pada Eva

“Iya. Saya udah minta maaf sama semua. Sama keluarga saya, saya minta maaf,” beber Eva.

Meski diprotes oleh keluarga terlebih ditentang untuk menjalin hubungan dengan brondong, Eva enggan menyerah. Ia pun mengaku berusaha untuk menjelaskan pada keluarganya terkait hubungannya tersebut.

“Karena ini gini-gini, saya terangin semua,” jelas Eva.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement