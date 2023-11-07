Ananda Dhevira Trending Star Tunjukkan Bakat Bernyanyi sejak Umur 8 Tahun

Ananda Dhevira mulai ikut kompetisi bernyanyi sejak usia 8 tahun. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ananda Dhevira harus melalui jalan panjang untuk mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi. Salah satunya adalah menjajal peruntungan lewat berbagai ajang pencarian bakat bernyanyi.

Bahkan, Dhevira memiliki banyak pengalaman bernyanyi di hadapan publik sejak usianya masih 8 tahun. Dia bahkan pernah menjuarai berbagai lomba bernyanyi di kota kelahirannya, Bali.

Sebelum menembus Top 10 Trending Star seperti saat ini, Ananda Dhevira mengaku, pernah menjajal ajang The Voice Kids Indonesia. Kala itu, dia bahkan berhasil menembus babak Live Round.

“Aku sangat suka tampil di depan banyak orang. Hal itu membuat aku merasa beruntung, apalagi kalau orang-orang sudah memberikan aku komentar positif. Itu rasanya senang banget,” kata Ananda Dhevira.

Dhevira dalam lanjutan keterangannya menambahkan, “Aku sudah hobi nyanyi sejak kecil. Passion aku memang di dunia musik. Karena itu, aku ingin fokus membesarkan kariernya di dunia musik.”

