Amanda Manopo Ungkap Keseruan Bintangi Series Pay Later di Vision+

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:42 WIB
Amanda Manopo Ungkap Keseruan Bintangi Series Pay Later di Vision+
Amanda Manopo terlibat di Vision+ Pay Later (Foto: Okezone)
JAKARTA - Amanda Manopo turut membintangi serial terbaru garapan Vision+ bertajuk Pay Later. Series bergenre komedi ini siap jadi tontonan terbaru yang seru dan patut disaksikan para penonton.

Amanda sendiri pun mengungkap keseruannya bisa terlibat dalam series Pay Later ini. Apalagi, ia mengaku pertama kali membintangi tayang bergenre komedi.

“Yang pasti seru banget karena saya belum pernah masuk ke ranah full komedi. Di series ini komedinya lucu-lucu banget dan ada dramanya juga,” ungkap Amanda dalam acara Meet and Greet Bersama para Cast Pay Later di Gramedia, Matraman, Jakarta Timur.

Amanda Manopo Ungkap Keseruan Bintangi Series Pay Later di Vision+

Amanda menjelaskan series Pay Later ini baru saja akan memulai proses syutingnya. Ia pun mulai melakukan persiapan seperti reading hingga mengubah penampilannya lebih colorful untuk peran sebagai Tika di serial ini.

Amanda pun menjabarkan karakter Tika yang ia mainkan merupakan seorang yang ketagihan dengan pinjaman online dan gemar berbelanja.

“Garis besarnya Tika ini memang wanita yang shopaholic, bukan cuma belanja tapi emang dia suka fashion. Namun dia sadari dia bukan dari keluarga yang berkecukupan,” jelas Amanda.

