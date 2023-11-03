Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada Amanda Manopo hingga Fajar Sadboy di Meet & Greet Pay Later Siang Ini

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:35 WIB
Ada Amanda Manopo hingga Fajar Sadboy di Meet & Greet Pay Later Siang Ini
Meet & Greet Pay Later di Gramedia Matraman, pada 3 November 2023, pukul 14.30 WIB. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Berkolaborasi dengan Gramedia dan Scovi Films, Vision+ menggelar meet and greet bersama para cast original series Pay Later di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, pada 3 November 2023, pukul 14.30 WIB. 

Para cast yang akan hadir pada acara tersebut adalah Amanda Manopo, Indra Birowo, Dito Darmawan, Yoshi Sudarso, Musdalifah, Nazira, dan Fajar Sadboy. Serial Pay Later yang mengusung genre drama komedi ini akan memulai debutnya pada tahun depan. 

Diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later, serial baru Vision+ ini berkisah tentang seorang perempuan yang terlibat utang akibat kebiasaan compulsive buying. Namun yang menarik, dia justru mendapat pekerjaan sebagai penagih utang. 

Sebelumnya, Vision+, Scovi Films, dan Gramedia juga berkolaborasi menggelar proyek casting bertajuk "Main Bareng Sama Aku Amanda Manopo”. Proyek itu memberi kesempatan untuk masyarakat yang ingin main bareng Amanda dalam Pay Later

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177380/amanda_manopo_dan_kenny_austin-hPWC_large.jpg
Amanda Manopo Bongkar Kebiasaan Buruk Kenny Austin setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177035/amanda_manopo_kenny_austin-txZ3_large.jpg
Amanda Manopo sempat Pesimis soal Cinta sampai Minta Kenny Austin Menjauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176859/amanda_manopo_kenny_austin-L08n_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Gencar Pamer Kebucinan usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176039/amanda_manopo_menikah-g5sq_large.jpg
Souvenir Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin: Parfum Armani hingga TV 32 Inch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3175988/amanda_manopo-pBx5_large.jpg
Amanda Manopo Bantah Menikah Dadakan: Kami Hanya Pengin Private Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175959/amanda_manopo-DzXP_large.jpg
Ternyata, Kenny Austin Lamar Amanda Manopo di Merbabu dengan Cincin Berlian Seharga Rp589 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement