Ada Amanda Manopo hingga Fajar Sadboy di Meet & Greet Pay Later Siang Ini

Meet & Greet Pay Later di Gramedia Matraman, pada 3 November 2023, pukul 14.30 WIB. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Berkolaborasi dengan Gramedia dan Scovi Films, Vision+ menggelar meet and greet bersama para cast original series Pay Later di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, pada 3 November 2023, pukul 14.30 WIB.

Para cast yang akan hadir pada acara tersebut adalah Amanda Manopo, Indra Birowo, Dito Darmawan, Yoshi Sudarso, Musdalifah, Nazira, dan Fajar Sadboy. Serial Pay Later yang mengusung genre drama komedi ini akan memulai debutnya pada tahun depan.

Diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later, serial baru Vision+ ini berkisah tentang seorang perempuan yang terlibat utang akibat kebiasaan compulsive buying. Namun yang menarik, dia justru mendapat pekerjaan sebagai penagih utang.

Sebelumnya, Vision+, Scovi Films, dan Gramedia juga berkolaborasi menggelar proyek casting bertajuk "Main Bareng Sama Aku Amanda Manopo”. Proyek itu memberi kesempatan untuk masyarakat yang ingin main bareng Amanda dalam Pay Later.