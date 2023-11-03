Amanda Manopo Ungkap Persiapan Jelang Syuting Series Vision+ Pay Later

JAKARTA - Amanda Manopo melakukan beberapa persiapan sebelum menjalani syuting serial Pay Later. Drama komedi ini merupakan proyek original series terbaru sang aktris bersama Vision+.

"Pertama, aku ubah gaya rambut jadi lebih berwarna. Kedua, program penurunan berat badan masih terus jalan," katanya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 2 November 2023.

Persiapan selanjutnya yang dilakukan Amanda adalah menyesuaikan gaya bahasa yang lebih kekinian. "Ya, istilahnya bahasa Gen Z banget lah. Lebih asyik saja gitu," tuturnya menambahkan.

Amanda Manopo mengaku, awalnya tak langsung menerima tawaran membintangi Pay Later. Namun setelah mempelajari skripnya, dia merasa, ada yang berbeda dari series tersebut yang tak ditemuinya di proyek-proyek sebelumnya.