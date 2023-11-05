Sinopsis Film In The Blood, Gina Carano dan Misi Penyelamatan sang Suami

JAKARTA - Sinopsis film In The Blood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. In the Blood adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh John Stockwell dan dibintangi oleh mantan petarung Gina Carano.

Rotten Tomatoes memberi film tersebut peringkat persetujuan sebesar 37% berdasarkan 41 ulasan dan peringkat rata-rata 5/10.

Sinopsis Film In The Blood

ada tahun 2002, Ava, seorang gadis berusia 14 tahun dari Bridgeport, Connecticut, terbangun di tengah malam dan menyaksikan ayahnya, seorang penguasa narkoba, dibunuh oleh dua perampok bertopeng, sebelum mengambil senapan patah dan menembak mati kedua penyerang itu. Dua belas tahun kemudian, setelah kehidupan yang sulit dan pulih dari kecanduan obat-obatan dan alkohol, Ava menikahi Derek Grant yang kaya raya di Arlington, keduanya bertemu saat menghadiri pertemuan Narcotics Anonymous.

Setelah upacara pernikahan, pasangan pengantin baru terbang untuk bulan madu mereka ke sebuah pulau di Karibia di mana keluarga Derek memiliki rumah musim panas. Suatu malam, pasangan itu berteman dengan seorang pemuda lokal bernama Manny yang mengundang mereka ke sebuah klub malam, di mana Ava terlibat dalam pertarungan keras dengan beberapa pengunjung setelah bertemu dengan penjahat lokal bernama Big Biz.

Keesokan paginya, Manny mengajak Ava dan Derek naik "El Viudador" ("Pembuat Janda") sebuah tali zip sejauh satu mil di hutan hujan. Begitu sampai di sana, Ava, yang takut ketinggian, menolak untuk turun tali, tetapi Derek melakukannya, dan tali pengamanannya putus saat turun, membuatnya jatuh ke tanah. Ava menemukannya di hutan, tak sadarkan diri dan sangat luka, namun masih hidup.

Tidak dapat naik ambulans bersama suaminya, akhirnya dia mencapai rumah sakit, di mana staf membantah bahwa Derek telah dibawa masuk. Setelah menyadari bahwa klinik dan fasilitas medis lain di pulau itu tidak mengakui suaminya, Ava pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa dia hilang. Polisi membawanya ke tali zip, tetapi pemiliknya membantah bahwa tempat itu buka pada hari Derek jatuh dan membantah bahwa dia mengenal siapa pun yang terlibat. Ava mulai mencari sendiri.