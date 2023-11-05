Sinopsis Film Venom, Kisah Tom Hardy dan Parasit Alien

JAKARTA - Sinopsis film Venom akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Venom adalah film pahlawan super Amerika tahun 2018 yang menampilkan karakter dari Marvel Comics dengan nama yang sama, diproduksi oleh Columbia Pictures bekerja sama dengan Marvel Entertainment, Tencent Pictures, Arad Productions, Matt Tolmach Productions, dan Pascal Pictures, serta didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing.

Ini adalah film pertama dalam Spider-Man Universe milik Sony (SSU), disutradarai oleh Ruben Fleischer dari skenario yang ditulis oleh Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, dan Kelly Marcel. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan Venom bersama Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, dan Reid Scott.

Sinopsis Film Venom

Dalam film ini, jurnalis yang sedang berjuang, Eddie, mendapatkan kekuatan super setelah menjadi tuan rumah bagi simbiot asing bernama Venom, yang spesiesnya berencana untuk menaklukkan Bumi.

Kisah bermula ketika, sebuah probe milik perusahaan bio-rekayasa Life Foundation menemukan komet yang terlindungi oleh bentuk kehidupan simbiotik. Probe tersebut kembali ke Bumi dengan empat sampel, tetapi satu melarikan diri dan menyebabkan kapal jatuh di Malaysia. Life Foundation mengambil kembali tiga sampel lainnya dan mengangkutnya ke fasilitas penelitian mereka di San Francisco, di mana mereka menemukan bahwa simbiot tidak dapat bertahan tanpa tuan rumah yang bernapas dengan oksigen, yang sering kali menolak simbiosisnya dengan fatal.

Jurnalis investigatif Eddie Brock membaca tentang uji coba manusia ini dalam dokumen rahasia yang dimiliki oleh tunangannya, Anne Weying, seorang pengacara yang sedang mempersiapkan pembelaan dalam gugatan terhadap Life Foundation. Eddie menghadapi CEO Life Foundation, Carlton Drake, tentang uji coba ini, yang mengakibatkan Eddie dan Anne kehilangan pekerjaan mereka. Akibatnya, Anne mengakhiri hubungan mereka.

Enam bulan kemudian, uji coba simbiosis Drake mendekati kesuksesan, meskipun salah satu simbiotnya mati karena kelalaian. Eddie didekati oleh Dora Skirth, salah satu ilmuwan Drake, yang tidak setuju dengan metodenya dan ingin mengungkapkannya. Dia membantu Eddie masuk ke fasilitas penelitian untuk mencari bukti, dan dia mengetahui bahwa seorang kenalannya, seorang wanita tunawisma bernama Maria, adalah salah satu subjek uji coba. Eddie mencoba menyelamatkan Maria, tetapi simbiot yang memilikinya berpindah ke tubuhnya tanpa dia sadari, menyebabkan kematian Maria.

Eddie kabur dan segera mulai menunjukkan gejala aneh. Dia mencari bantuan dari Anne, dan pacar baru Anne, Dr. Dan Lewis, menemukan simbiot saat memeriksa Eddie. Drake mengungkapkan Skirth kepada simbiot tawanan yang tersisa, membunuh keduanya. Ini meninggalkan simbiot di dalam Eddie sebagai satu-satunya spesimen yang diketahui masih hidup.

BACA JUGA: