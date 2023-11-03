Sinopsis Film Bastille Day AKA The Take

JAKARTA - Sinopsis film Bastille Day akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bastille Day yang juga berjudul The Take adalah film aksi thriller tahun 2016 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh James Watkins.

Film ini dibintangi oleh Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Eriq Ebouaney, dan José Garcia. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 48% berdasarkan 80 ulasan, dengan rating rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Bastille Day

Di malam Bastille Day di Paris, Michael Mason, seorang gelandangan Amerika dan pencuri saku, mencuri tas tangan seorang wanita tanpa mengetahui bahwa di dalamnya terdapat bahan peledak. Setelah mengambil uang dari tas tersebut, ia membuangnya tanpa sadar direkam oleh kamera CCTV. Tas itu kemudian meledak dan membunuh empat orang.

Setelah ditangkap oleh agen CIA Sean Briar, yang sedang mendapat teguran atas perilaku tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, Mason protes bahwa dia bukan teroris, dan memberi tahu Briar bahwa tas tersebut berisi ponsel milik seorang wanita bernama Zoé. Bom itu disusun oleh sekelompok polisi korup pimpinan Rafi Bertrand, semuanya anggota pasukan khusus Prancis RAPID yang bermaksud melakukan perampokan di Bank of France.

Zoé diperintahkan untuk menaruh bom di kantor Partai Nasionalis Prancis (sebagai bagian dari peny diversion untuk perampokan), tetapi setelah melihat kru pembersih malam tiba, dia enggan membunuh orang tak bersalah dan membatalkan rencana itu. Pacar Zoé, Jean, salah satu konspirator, membiarkannya melarikan diri, menyadari bahwa rekan-rekannya akan membunuhnya.

Kelompok tersebut melacak ponsel Zoé hingga lokasi Briar dan Mason. Briar terlibat dengan para konspirator, yang berhasil menundukkannya, sementara Mason kabur. Tim Bertrand kemudian memasang bukti palsu di sebuah masjid dan memicu kegemparan nasional di antara penduduk Muslimnya, dengan menggunakan tanda pagar yang memprovokasi di Internet.

Dikejar oleh otoritas Prancis dan pasukan Bertrand, Mason dijemput oleh Briar, yang sekarang percaya pada ceritanya dan berniat untuk membersihkan kasus ini dengan bantuan Mason, bahkan melawan perintah atasannya. Mereka melacak Zoé hingga tempat persembunyiannya bersama temannya Paul dan geng sepeda motornya, tetapi geng itu melempari mobil mereka dengan bom molotov untuk mengalihkan perhatian. Dengan menggunakan mobil lain, mereka melacak Paul ke bar tempat ia bekerja, dan Mason memulai perkelahian, selama itu ia mencuri kartu identitas Paul.