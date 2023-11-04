Susan Sameh Berencana Berobat ke Luar Negeri usai Diduga Idap Kista

JAKARTA - Susah Sameh sempat mengalami sakit luar biasa di bagian perutnya pada Februari lalu. Hal itu membuat bintang series Wedding Agreement ini harus beristirahat di rumah selama beberapa bulan.

Terkini, Susan Sameh bersyukur lantaran kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan ia sudah bisa kembali beraktivitas dan menjalani syuting.

"Alhamdullilah aku sekarang udah baikan, dan ini pertama kali lagi ya balik syuting setelah delapan bulan aku istirahat karena sakit," ujar Susan Sameh di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 3 November 2023.

Momen istirahatnya pun digunakan untuk dirinya memulihkan fokusnya agar ketika kembali bermain film. Kini, ia pun sudah bisa memberikan penampilan terbaiknya.

"Dan emang aku pengin istirahat biar me-refresh pikiran akunya juga. Supaya saat masuk ke dalam karakter baru udah bisa nyerap itu semua dengan bagus," jelas Susan Sameh.