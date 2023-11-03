Shakila Sukses Menyihir Grand Final The Indonesian Next Big Star

JAKARTA - Shakila jadi penampil kedua di ajang The Indonesian Next Big Star Season 2. Malam ini dia membawakan lagu dari musisi Sam Smith berjudul I'm Not The Only One.

Pada penampilannya itu, Shakila memilih memakai outfit serba putih. Busana tersebut terdiri dari off shoulder top dipadukan dengan rok dan sneakers. Sementara dia mempercantik tampilannya dengan makeup tebal dan rambut model kepang bagian depan.

Shakila membawakan lagu tersebut dengan sangat apik. Bahkan dia bisa mengekspresikan kekesalan saat membawakan lirik yang begitu menyakitkan.

Para juri juga begitu menikmati lagu yang dibawakan oleh Shakila. Bahkan Marion Jola nampak tersenyum dan ikut bernyanyi. Marion Jola pun memberi pujian pada penampilan Shakila, bahkan dia tersihir dengan penampilan Shakila.

"Aku tersihir, aku beneran tersihir sama penampilan kamu. Kamu tampil sangat baik malam ini," ujar Marion Jola.

Menurut perempuan asal Kupang ini, malam ini merupakan penampilan terbaik Shakila dari sebelumnya.

"The act is perfect, the voice is perfect, the technic is Perfect. Kamu menunjukkan karakter suara kamu, kelebihan kamu, dengan sangat baik dan kamu terlihat sangat berkembang luar biasa," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bobby iKON yang juga kaget melihat penampilan Shakila malam ini.

"Jadi seperti sudah sesuai usia kamu wanita berumur 21 tahun bisa marah-marah seperti kamu saat kamu nyanyi itu bagus banget. Seakan-akan kamu bisa marahi cowok yang menyakiti kamu dalam lagu ini," ucap Bobby.

Menurut Bobby, ini merupakan lagu Sam Smith dengan versi terbaik. "Sempat saya mendengarkan versi remix dari lagu aslinya. Tapi ini bisa saya katakan lagu yang paling saya suka dari yang lainnya," tutup Bobby diikuti tepuk tangan dari penonton.

BACA JUGA: