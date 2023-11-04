Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |00:45 WIB
Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2
Anabelle Wiana juara The Indonesian Next Big Star Season 2 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Anabelle Wiana sukses menjuarai The Indonesian Next Big Star Season 2, Jumat (3/11/2023). Perempuan berusia 16 tahun itu berhasil mengalahkan dua kompetitornya di babak grand final, yakni Safeenah dan Shakila.

Anabelle berhasil merebut hati dewan juri dan penonton lewat lagu Toxic. Dengan kemenangannya tersebut, ia berhak meraih hadiah Rp 150 juta, satu unit mobil, serta kesempatan liburan ke Korea Selatan bersama Spotify.

"Memang ini merupakan sesuatu kompetisi yang sulit. Jadi saya berpikir ini adalah hasil dari usaha Anabelle selama ini. Saya harap bisa bertemu lagi sebagai sesama penyanyi profesional," kata DK iKON sebagai salah satu juri.

Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/598/2924143/annabelle-wiana-the-indonesian-next-big-star-terharu-tampil-di-billboard-gangnam-NuYVY2HrWi.jpeg
Annabelle Wiana The Indonesian Next Big Star Terharu Tampil di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923965/shakila-syaputri-top-3-the-indonesian-next-big-star-tak-menyangka-muncul-di-billboard-gangnam-B8OC7dGlMm.jpg
Shakila Syaputri Top 3 The Indonesian Next Big Star Tak Menyangka Muncul di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923918/safeenah-vidri-top-3-the-indonesian-next-big-star-mejeng-di-billboard-gangnam-korea-U0nKLKOwKH.jpg
Safeenah Vidri Top 3 The Indonesian Next Big Star Mejeng di Billboard Gangnam Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914168/duet-maut-lyodra-dan-dk-ikon-di-grand-final-the-indonesian-next-big-star-sukses-bikin-meleleh-UtPUZCxt8F.jpg
Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/598/2914165/shakila-sukses-menyihir-grand-final-the-indonesian-next-big-star-mkRONhPm69.jpg
Shakila Sukses Menyihir Grand Final The Indonesian Next Big Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/598/2914164/final-the-indonesian-next-big-star-season-2-safeenah-ajak-penonton-menggalau-0zDMswijNS.jpg
Final The Indonesian Next Big Star Season 2, Safeenah Ajak Penonton Menggalau
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement