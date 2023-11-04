Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2

JAKARTA - Anabelle Wiana sukses menjuarai The Indonesian Next Big Star Season 2, Jumat (3/11/2023). Perempuan berusia 16 tahun itu berhasil mengalahkan dua kompetitornya di babak grand final, yakni Safeenah dan Shakila.

Anabelle berhasil merebut hati dewan juri dan penonton lewat lagu Toxic. Dengan kemenangannya tersebut, ia berhak meraih hadiah Rp 150 juta, satu unit mobil, serta kesempatan liburan ke Korea Selatan bersama Spotify.

"Memang ini merupakan sesuatu kompetisi yang sulit. Jadi saya berpikir ini adalah hasil dari usaha Anabelle selama ini. Saya harap bisa bertemu lagi sebagai sesama penyanyi profesional," kata DK iKON sebagai salah satu juri.