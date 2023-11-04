Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |00:10 WIB
Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh
Lyodra dan DK iKON di The Indonesian Next Big Star (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Malam The Indonesian Next Big Star Season 2 memberikan kejutan spesial untuk penonton. Salah satunya duet maut antara Lyodra dan DK IKON yang sukses bikin penonton meleleh.

Seperti diketahui, DK sempat mengungkapkan kekagumannya pada perempuan berdarah batak ini setelah melihat Lyodra membawakan lagu Sang Dewi di The Indonesian Next Big Star tahun lalu. Sejak saat itu, netizen pun menjodoh-jodohkan DK dan Lyodra.

Pada malam ini, keduanya berkesempatan duet bareng membawakan lagu Sang Dewi. Meski menggunakan bahasa Indonesia, DK nampak lihai membawakan lagu itu dari awal hingga akhir.

Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh

Keduanya terlihat serasi, Lyodra terlihat cantik memakai dress all white, sementara DK nampak ganteng dengan inner kemeja putih dipadukan dengan jas hitam.

Usai membawakan lagu tersebut keduanya pun saling cipika cipiki yang bikin Ikonik dan juri lainnya histeris.

"DK you look so fine," kata Rossa.

"Lyodra is perfect, tapi kakaku, aku nggak pernah lihat dia begitu romantis," tambah Bobby IKON yang membuat DK tertawa.

"Aku juga jadi nggak fokus pas lihat kamu," jawab DK.

Halaman:
1 2
