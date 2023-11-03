Buka The Indonesian Next Big Star Season 2, Rossa X Grand Finalis Tampil Memukau

JAKARTA - Ajang The Indonesian Next Big Star Season 2 dibuka dengan penampilan Rossa X Anabelle x Shakila x Safeenah. Keempatnya tampil memukau dengan melantunkan lagu Lupakan Cinta.

Sejak pertama kali instrumen lagu Rossa itu dimainkan, ratusan penonton di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat bersorak sorai. Tidak sedikit dari mereka yang menjerit histeris.

Lupakan Cinta dinyanyikan Rossa, Anabelle, Shakila, dan Safeenah secara bergantian. Selain suara merdu, yang tak kalah menarik dari penampilan keempatnya adalah adalah busana yang dikenakan.

Berdasarkan pantauan, Safeenah tampil anggun mengenakan blazer dengan warna merah muda. Anabelle tampak menawan dengan dress hijau, Shakilla perpaduan putih dan hitam.

Sementara Rossa tampil ceria dengan terusan yang memadukan warna dari ketiga grand finalis. Penampilan Rossa ini pun mendapat pujian dari DK iKON yang juga merupakan bagian dari juri.

"Saya sangat senang mereka bisa bernyanyi bersama, mengagumkan. Semua warna yang dipakai di tiga grand finalis juga ada di baju teh Ocha," ungkapnya, Jumat (3/11/2023).

