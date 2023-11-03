Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Buka The Indonesian Next Big Star Season 2, Rossa X Grand Finalis Tampil Memukau

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:49 WIB
Buka The Indonesian Next Big Star Season 2, Rossa X Grand Finalis Tampil Memukau
Grand final The Indonesian Next Big Star Season 2 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ajang The Indonesian Next Big Star Season 2 dibuka dengan penampilan Rossa X Anabelle x Shakila x Safeenah. Keempatnya tampil memukau dengan melantunkan lagu Lupakan Cinta.

Sejak pertama kali instrumen lagu Rossa itu dimainkan, ratusan penonton di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat bersorak sorai. Tidak sedikit dari mereka yang menjerit histeris.

Lupakan Cinta dinyanyikan Rossa, Anabelle, Shakila, dan Safeenah secara bergantian. Selain suara merdu, yang tak kalah menarik dari penampilan keempatnya adalah adalah busana yang dikenakan.

Buka The Indonesian Next Big Star Season 2, Rossa X Grand Finalis Tampil Memukau

Berdasarkan pantauan, Safeenah tampil anggun mengenakan blazer dengan warna merah muda. Anabelle tampak menawan dengan dress hijau, Shakilla perpaduan putih dan hitam.

Sementara Rossa tampil ceria dengan terusan yang memadukan warna dari ketiga grand finalis. Penampilan Rossa ini pun mendapat pujian dari DK iKON yang juga merupakan bagian dari juri.

"Saya sangat senang mereka bisa bernyanyi bersama, mengagumkan. Semua warna yang dipakai di tiga grand finalis juga ada di baju teh Ocha," ungkapnya, Jumat (3/11/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/598/2924143/annabelle-wiana-the-indonesian-next-big-star-terharu-tampil-di-billboard-gangnam-NuYVY2HrWi.jpeg
Annabelle Wiana The Indonesian Next Big Star Terharu Tampil di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923965/shakila-syaputri-top-3-the-indonesian-next-big-star-tak-menyangka-muncul-di-billboard-gangnam-B8OC7dGlMm.jpg
Shakila Syaputri Top 3 The Indonesian Next Big Star Tak Menyangka Muncul di Billboard Gangnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/205/2923918/safeenah-vidri-top-3-the-indonesian-next-big-star-mejeng-di-billboard-gangnam-korea-U0nKLKOwKH.jpg
Safeenah Vidri Top 3 The Indonesian Next Big Star Mejeng di Billboard Gangnam Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914173/selamat-anabelle-juarai-the-indonesian-next-big-star-season-2-NChQAhOT7B.jpg
Selamat, Anabelle Juarai The Indonesian Next Big Star Season 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914168/duet-maut-lyodra-dan-dk-ikon-di-grand-final-the-indonesian-next-big-star-sukses-bikin-meleleh-UtPUZCxt8F.jpg
Duet Maut Lyodra dan DK IKON di Grand Final The Indonesian Next Big Star, Sukses Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/598/2914165/shakila-sukses-menyihir-grand-final-the-indonesian-next-big-star-mkRONhPm69.jpg
Shakila Sukses Menyihir Grand Final The Indonesian Next Big Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement