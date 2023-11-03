Final The Indonesian Next Big Star Season 2, Safeenah Ajak Penonton Menggalau

JAKARTA - Grand finalis The Indonesian Next Big Star Season 2, Safeenah sukses mengajak penonton bergalau ria lewat lagu Traitor ciptaan Olivia Rodrigo. Tak hanya bagi pendukung, penampilan wanita berhijab itu juga sukses meraih decak kagum dari para juri.

Bukan tanpa alasan, selain karena memang suaranya yang merdu, Safeenah juga berhasil membawakan lagu galau itu dengan khidmat meski belum pernah merasakan putus cinta. Hal ini diketahui setelah salah satu juri, Rossa mengonfirmasi secara langsung.

"Safeenah, apakah kamu pernah merasakan putus cinta? Belum pernah? Meskipun kamu tidak pernah merasakan sakit hati, tapi menurut aku cara kamu menginterpretasikan lagu ini udah berasa sakitnya. Menurut aku itu sangat menarik," ungkap Rossa.

Pernyataan Rossa ini pun diamini oleh DK iKON yang juga menjadi juri The Indonesian Next Big Star Season 2. Penyanyi asal Korea Selatan ini juga menyebut Safeenah sukses membawakan lagu tersebut dengan style berbeda namun tetap menarik.

"Pendapat saya hampir sama dengan Teh Ocha. Kalau kesan saya, mungkin ini dengan caranya safina, ini sudah menjadi stylenya Safeenah. Lirik yang penuh emosi tidak harus diletuskan, bisa ditahan juga. tapi sudah bisa disampaikan dengan baik," ujar DK.

