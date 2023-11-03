Siapa Juara The Indonesian Next Big Star? Tonton Babak Grand Final Malam Ini

JAKARTA - Ajang The Indonesian Next Big Star Season 2 memasuki babak Grand Final. Puncak kompetisi itu disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (3/11/2023), pukul 21.30 WIB.

Ada tiga finalis yang lolos ke babak grand final. Mereka adalah Anabelle, Safeenah, dan Shakila. Tak hanya tampil solo, ketiga grand finalis itu juga akan berduet dengan salah satu juri, Rossa.

Panggung Grand Final The Indonesian Next Big Star Season 2 juga akan menyuguhkan penampilan spesial dari Lyodra, Rachel Manroe, DK iKON, dan Bobby iKON. Karena itu, jangan lupa mendukung grand finalis jagoanmu dengan memberikan voting melalui RCTI+.

Jadilah saksi kelahiran bintang internasional dalam Grand Final The Indonesian Next Big Star, pada 3 November 2023, pukul 21.30 WIB. Ajang ini juga bisa Anda tonton secara Live lewat kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box Anda dan cek kembali sambungan kabel Set Top Box. Pastikan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena pada posisi yang benar.

Jika setelah menjalani langkah di atas kanal digital masih bermasalah, Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital pada nomor Whatsapp 0856-9003-900.*

