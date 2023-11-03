Fans Senang Hadiri Meet and Greet Pay Later, Serial Baru Tayang di Vision+

JAKARTA - Vision+ Originals series Pay Later berkolaborasi dengan Gramedia sukses mengadakan Meet and Greet bersama para pemain original series Pay Later. Acara ini diadakan pada Jumat, 3 November 2023 di Gramedia Matraman, Jakarta Timur.

Beberapa pemain original series Pay Later yang hadir pada acara ini yaitu Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, dan Musdalifah. Mereka turut menyapa para penggemar yang hadir dan menghibur para penonton.

Puluhan para penggemar pun ikut menikmati gelaran Meet and Greet dan penandatanganan buku ini. Mereka ikut antusias dan girang bertemu para idola yang bermain di serial Pay Later ini.

Selain Meet and Greet, ada pula sesi penandatanganan Novel “Pay Sooner or Later” oleh para pemain series Pay Later dan sang author. Novel tersebut lah yang diangkat menjadi series Pay Later ini.

Sebelumnya, Vision+, Scovi Films, dan Gramedia juga berkolaborasi dalam sebuah proyek yang diberi nama Main Bareng Sama Aku Amanda Manopo.

Sebanyak dua puluh orang pemenang program Main Bareng Sama Aku pun diumumkan dalam kegiatan Meet and Greet serial Pay Later ini. Para pemenang nantinya berkesempatan untuk bermain dan beradu akting dengan Amanda Manopo.

Salah satunya yang ikut bahagia ialah Bianca. Ia merupakan salah satu kontestan yang berhasil memenangkan audisi dan berkesempatan beradu akting dengan Amanda Manopo dan para cast lainnya.

“Aku senang banget bisa jadi salah satu yang terpilih. Gak espect juga bakal menang,” ungkap Bianca, di Gramedia, Matraman, Jakarta Timue, Jumat (3/11/2023).