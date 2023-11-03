Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Clarissa Tanoesoedibjo Hadiri Meet and Greet Pay Later, Series Terbaru di Vision+

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:29 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Hadiri Meet and Greet Pay Later, Series Terbaru di Vision+
Clarissa Tanoesoedibjo hadiri meet and greet Vision+ Pay Later (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals series Pay Later berkolaborasi dengan Gramedia sukses mengadakan Meet and Greet bersama para pemain original series Pay Later. Acara ini diadakan pada Jumat, 3 November 2023 di Gramedia Matraman, Jakarta Timur.

Beberapa pemain original series Pay Later yang hadir pada acara ini yaitu Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, dan Musdalifah. Mereka turut menyapa para penggemar yang hadir dan menghibur para penonton.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ ini pun turut hadir menyaksikan antusias para pengunjung di acara Meet and Greet ini. Clarissa pun turut menjabarkan jalannya acara Meet and Greet ini.

Clarissa Tanoesoedibjo Hadiri Meet and Greet Pay Later, Series Terbaru di Vision+

“Hari ini, Vision+ akan mengadakan meet and greet Vision+ Originals Pay Later bersama dengan para cast seperti Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, Musdalifah. Hadir juga sang author dari novel, Adrindia Ryandisza,” ungkap Clarissa saat ditemui di Gramedia, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (3/11/2023).

Pay Later sendiri diadaptasi dari sebuah novel berjudul Pay Sooner or Later yang sudah dibaca secara ribuan viewers secara daring. Selain Meet and Greet, ada pula sesi penandatanganan Novel “Pay Sooner or Later” oleh para pemain series Pay Later dan sang author.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement