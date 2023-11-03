Clarissa Tanoesoedibjo Hadiri Meet and Greet Pay Later, Series Terbaru di Vision+

JAKARTA - Vision+ Originals series Pay Later berkolaborasi dengan Gramedia sukses mengadakan Meet and Greet bersama para pemain original series Pay Later. Acara ini diadakan pada Jumat, 3 November 2023 di Gramedia Matraman, Jakarta Timur.

Beberapa pemain original series Pay Later yang hadir pada acara ini yaitu Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, dan Musdalifah. Mereka turut menyapa para penggemar yang hadir dan menghibur para penonton.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ ini pun turut hadir menyaksikan antusias para pengunjung di acara Meet and Greet ini. Clarissa pun turut menjabarkan jalannya acara Meet and Greet ini.

“Hari ini, Vision+ akan mengadakan meet and greet Vision+ Originals Pay Later bersama dengan para cast seperti Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, Musdalifah. Hadir juga sang author dari novel, Adrindia Ryandisza,” ungkap Clarissa saat ditemui di Gramedia, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (3/11/2023).

Pay Later sendiri diadaptasi dari sebuah novel berjudul Pay Sooner or Later yang sudah dibaca secara ribuan viewers secara daring. Selain Meet and Greet, ada pula sesi penandatanganan Novel “Pay Sooner or Later” oleh para pemain series Pay Later dan sang author.